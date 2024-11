Il lancio di nuovi teaser sta accompagnando l’arrivo del prossimo flagship di OnePlus. Quest’ultimi svelano in anteprima molte delle specifiche tecniche dello smartphone. A tal proposito, l’azienda cinese si è concentrata in particolare sulle caratteristiche relative all’energia e all’alimentazione. Tali indiscrezioni hanno confermato gran parte delle informazioni trapelate in precedenza e promettendo un’autonomia superiore alla media. Nello specifico, la batteria del OnePlus 13 avrà una capacità notevole di 6.000 mAh.

Inoltre, il dispositivo offrirà una ricarica rapida a 100 W. Supporterà anche la ricarica wireless a 50W. Secondo quanto dichiarato da OnePlus, il nuovo flagship sarà capace di riprodurre video senza interruzioni. Ciò sarà possibile per ben 11 ore. Inoltre, sarà possibile navigare in rete per oltre 7 ore. Dettagli che evidenziano un’autonomia decisamente competitiva.

OnePlus 13: dettagli importanti emersi dai teaser

Passando al display, il nuovo smartphone ha fornito dettagli interessanti. Il pannello sarà prodotto da BoE. Nel dettaglio sarà un OLED LTPO 8T con refresh rate variabile. L’azienda afferma che questo sarà il miglior schermo mai montato su uno smartphone della sua gamma. La risoluzione sarà “2K”, presumibilmente riferendosi a un QHD+ a 1440p. Inoltre, il display integrerà nuove tecnologie per migliorare l’esperienza d’uso in diverse condizioni, come il “Glove Touch” per l’uso con i guanti e il “Rain Touch 2.0” per l’utilizzo sotto la pioggia. Inoltre, sarà il primo OLED 2K a ricevere la certificazione per lo standard Intelligent Eye Protection 4.0 di TÜV Rheinland.

Infine, ci sono ulteriori specifiche da considerare. Il dispositivo OnePlus 13 supporterà il Wi-Fi 7, il che non sorprende. Infatti, lo smartphone presenta il SoC Snapdragon 8 Elite di Qualcomm. OnePlus ha inoltre promesso migliorie nelle antenne e nel sistema NFC. Un ulteriore elemento distintivo è l’array di quattro microfoni. Quest’ultimi sono stati progettati per il rilevamento e l’eliminazione del rumore di fondo con l’intelligenza artificiale. Non mancherà, infine, il ritorno del tasto fisico programmabile Alert Slider.