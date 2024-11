Il colosso tecnologico Microsoft ha rilasciato i dati finanziari del terzo trimestre del 2024, con numeri che hanno sorpreso in maniera positiva gli investitori e indicato una forte resilienza. Anche in un periodo segnato da investimenti importanti nell’ambito dell’IA. La compagnia di Redmond ha infatti tranquillizzato tutti coloro che temevano un calo dei guadagni. In particolare dovuto all’impiego massiccio di risorse per lo sviluppo dell’AI. I dati relativi al periodo luglio-settembre mostrano un fatturato in aumento del 16% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Arrivando a toccare i 65,6 miliardi di dollari. Mentre i profitti netti sono cresciuti dell’11%. Questi risultati rafforzano la posizione di Microsoft. Capace di mantenere una gestione efficace tra la necessità di investimenti a lungo termine e l’esigenza di prestazioni finanziarie immediate.

Microsoft, Azure e gaming: i motori del successo

L’ aumento di fatturato di Microsoft è stato principalmente guidato dal settore cloud. Solo Azure ha registrato un impressionante +33% nelle entrate. Un dato che mette in evidenza l’impatto positivo della strategia aziendale incentrata sull’AI, responsabile di circa il 12% di questo incremento. Allo stesso tempo, la divisione gaming ha evidenziato un notevole progresso, sfidando le tendenze di mercato e registrando un +61% nelle entrate legate a contenuti e servizi. Nonostante un calo del 29% nelle vendite di console Xbox. Tale risultato sottolinea il cambiamento di strategia della compagnia. Ora sempre più orientata su un modello basato su software e servizi piuttosto che sul tradizionale hardware. Un esempio rilevante riguarda il lancio di titoli come “Sea of Thieves” anche su PlayStation 5, competitor diretto di Xbox.

Microsoft ha poi attribuito gran parte della crescita nel settore dei videogame all’acquisizione di Activision Blizzard. Un’operazione da 69 miliardi di dollari che ha portato nella sua scuderia alcuni dei franchise più celebri. Come Call of Duty, World of Warcraft e Candy Crush. Questo investimento ha permesso alla compagnia di consolidare la sua posizione nel mercato videoludico. Arrivando a fornire una solida base per l’espansione dei servizi su abbonamento. Oltre che a rafforzare l’offerta di Game Pass, sempre più centrale nel sistema di intrattenimento targato Microsoft.