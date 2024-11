Humane AI Pin non ha avuto un grande impatto sulla popolazione a causa di tanti problemi che hanno impedito di apprezzarne le funzionalità. Questo perché c’ erano stati dei problemi di progettazione che riguardavano anche il software che gestiscono l’ intelligenza artificiale. Per questo motivo, Humane ha deciso di abbassare notevolmente il prezzo per invogliare più utenti a comprarlo in modo da constatare con i propri occhi le caratteristiche di questo dispositivo.

Ovviamente ci sono anche altri dispositivi che interferiscono con la buona riuscita di vendita dell’ Humane AI Pin come il Rabbit R1 che, inizialmente sembrava aver riscontrato molto successo, ma che poi si è rivelato un fallimento totale. Quindi per avere uno spiraglio di successo, l’ azienda punta ad abbassare il prezzo per far avvicinare qualche curioso che vuole testare personalmente il dispositivo. Questa soluzione sarebbe arrivata troppo tardi poiché già sono apparse le recensioni pessime del prodotto.

Humane AI Pin, non è l’ unico ad aver subito questa fine

Il dispositivo in questione verrà presentato ad un prezzo di $499 sotto forma del nuovo modello Eclipse con finitura in alluminio anodizzato nero opaco. Comunque sia per utilizzare la spilla, bisognerà pagare 24 dollari al mese. Questo dispositivo è stato pensato per ridurre la dipendenza dagli smartphone dato che funziona come un assistente vocale proiettando le notifiche. Il problema però è che ha avuto delle problematiche a livello di funzionamento, infatti l’ AI è poco affidabile e le risposte sono molto lente. Anche per il Rabbit R1 è toccata la stessa sorte poiché anche qui l’ AI è poco affidabile e non possiede quelle funzionalità il più che lo distinguono da uno smartphone. Questo significa che bisogna perfezionare la qualità dell’ intelligenza artificiale per non incorrere a ingenti spese che non portano a nessun guadagno.

Per il momento quindi sembra che le tecnologie superiori agli smartphone siano ancora da sviluppare poiché questi primi modelli non hanno portato grandi risultati.