L’operatore ho. Mobile ha introdotto una nuova offerta con l’opzione per il 5G. La promo offre la possibilità di sfruttare 200 GB di traffico dati in 5G, insieme a minuti ed SMS illimitati. Il costo mensile di tale offerta è di soli 9,99 euro. Si tratta di un’opzione particolarmente interessante per i nuovi clienti. In particolare, è indirizzata agli utenti che richiedono la portabilità del numero da altri operatori. Tra cui, ad esempio, Iliad, Fastweb, CoopVoce, Poste Mobile e altri provider virtuali. In questi casi, i costi di attivazione sono estremamente contenuti. Solo 2,99 euro.

L’elenco di operatori compatibili per l’attivazione dell’offerta a 2,99 euro include, anche altri operatori. Per scoprire di quali si tratta basta recarsi sulla pagina dedicata all’offerta e visionare la lista completa.

Con ho. Mobile i vantaggi sono imperdibili

La promozione può essere attivata facilmente online. Basta visionare il sito web di ho. Mobile e selezionare la pagina dedicata all’offerta.

Il servizio 5G è stato lanciato la scorsa primavera. Quest’ultimo consente all’operatore virtuale di offrire ai propri utenti la nuova generazione di connettività mobile. Come già avviene per i servizi 4G, anche la rete 5G di ho. Mobile utilizza l’infrastruttura di Vodafone. Tale connessione è in grado di garantire alte prestazioni anche per attività che richiedono un’elevata capacità di banda. Tra cui, ad esempio, lo streaming in alta definizione. Ed anche l’uso di applicazioni in tempo reale.

Se ci si trova in una zona non ancora coperta dal segnale 5G, la connessione passerà in automatico al 4G. Tale dettaglio assicura una buona esperienza d’uso anche in aree dove il 5G non è ancora disponibile.

Secondo i dati presentati fino ad ora, è evidente che l’offerta ho. Mobile risulta facilmente accessibile. Ciò vale per una vasta gamma di utenti. Dettaglio che offre opzioni flessibili e convenienti per chiunque voglia aggiornare il proprio servizio di telefonia mobile passando al 5G.