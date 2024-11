A quanto pare, in casa AMD È arrivato il momento di tirare le somme la CEO Lisa Su ha presentato i risultati finanziari per quanto riguarda il terzo trimestre del 2024 e ha anche annunciato l’arrivo di nuove schede grafiche per quanto riguarda il mercato PC per il prossimo anno che saranno basate sull’architettura RDNA 4, le quali costituiranno la più imponente offerta pc che l’azienda abbia mai prodotto, ma allo stesso tempo non si occuperanno della fascia alta del mercato, bensì della fascia media puntando agli utenti mainstream che rappresentano comunque la fetta più corposa e lasciando almeno per il momento l’apice delle prestazioni alla rivale Nvidia.

Per quanto riguarda però i dati finanziari c’è sicuramente da imparare dalla nota azienda in tinte rosse dal momento che è evidente una crescita impressionante rispetto allo scorso anno la quale non deriva però dalla fascia legata al mondo delle schede grafiche, bensì da quella legata ai data center e alla divisione client.

Dati impressionanti

Numeri alla mano la richiesta legata ad hardware per console da gioco come Xbox e PlayStation ma anche pc è calata del 69%, quella invece legata alle categorie descritte sopra è aumentata del 240% per quanto riguarda la prima e del 97% per la seconda, aumenti che si sono tradotti in un incremento del fatturato totale dell’azienda pari al 18% rispetto al medesimo trimestre dello scorso anno, un risultato decisamente importante dal momento che appunto l’apporto offerto dal lato grafico e gaming è stato sicuramente al di sotto le aspettative.

Ovviamente AMD ha già ben chiaro il futuro che arriverà e prevede importanti aumenti del fatturato legati all’abbandono del supporto di Windows 10 che porterà a rinnovamento di milioni di pc grazie anche all’arrivo delle sue nuove soluzioni Ryzen 9000, senza considerare, ovviamente l’annunciato arrivo di nuove soluzioni grafiche che sicuramente contribuiranno a migliorare le vendite.