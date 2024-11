Un prezzo di vendita fortemente ridotto rispetto al listino originario è stato attivato direttamente su Xiaomi Redmi Note 13, uno smartphone che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio cavallo di battaglia, essendo comunque un device che presenta dimensioni leggermente inferiori alla media, raggiungendo per la precisione 161,1 x 74,95 x 7,6 millimetri di spessore, con un peso di 173,5 grammi.

Il processore è il Qualcomm Snapdragon 685, un octa-core con frequenza di clock che può raggiungere al massimo i 2.4GHz, affiancato dalla presenza di una GPU Mali-G57, che prevede anche 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il pannello è da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione 1080 x 2400 pixel, AMOLED con refresh rate fino a 120Hz, con protezione Gorilla Glass 5 e densità di pixel di 395 ppi.

Xiaomi Redmi Note 13: uno sconto davvero ottimo su Amazon

Il prezzo di vendita di Xiaomi redmi Note 13 è indiscutibilmente tra i più bassi del periodo, infatti il suo valore consigliato, per la variante di cui vi stiamo parlando nell’articolo, sarebbe di 183 euro, cifra che Amazon ha deciso di ridurre del 15%, per arrivare così a poter spendere solamente 155,99 euro per il suo acquisto definitivo, a questo link.

Tra i punti di forza del prodotto possiamo trovare numerose specifiche, come la batteria da 5000mAh, componente più che sufficiente per riuscire a godere delle sue funzionalità anche per diverse settimane prima di dover ricorrere alla presa a muro (sfruttando oltretutto la ricarica rapida), oppure il comparto fotografico, capitanato dalla presenza di un comodissimo sensore da 108 megapixel che, dati alla mano, dovrebbe riuscire a garantire scatti di altissima qualità, in ogni condizione di luce. La variante in promozione prevede colorazione Nero, è completamente sbloccato, il che permette di ricevere gli aggiornamenti di sistema direttamente dall’azienda, non dall’operatore telefonico.