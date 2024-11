Dopo un lungo periodo di lavoro, finalmente gli utenti Xbox insider possono accedere in via definitiva alla nuova applicazione Xbox per Windows che offre un’interfaccia grafica per un utente radicalmente modificata che punta ad offrire un’esperienza unificata nell’utilizzo della stessa, all’interno della home page infatti sono presenti tutte le novità Xbox e anche quelle presenti nel game pass, si tratta di un cambiamento che Xbox ha voluto fortemente per offrire agli utenti un’esperienza più simile a quella di una console e che arriva a seguito di mesi di raccolta di feedback dalla community.

Arriva l’interfaccia unificata

Questo cambiamento arriva dopo aver ascoltato mesi di feedback da parte della community, il team Xbox Wire ha dichiarato: “Abbiamo ascoltato i vostri suggerimenti e testato diverse soluzioni negli ultimi mesi. Il nostro obiettivo è creare una Home unificata che combini i migliori contenuti e le ultime novità sia da Game Pass che dallo Store Microsoft, così da permettervi di trovare facilmente ciò che amate senza dover passare da una scheda all’altra.“.

La nuova home page dell’applicazione Xbox per Windows mostrerà nella parte superiore tutte le novità più importanti legate al mondo Xbox, soprattutto i nuovi giochi in uscita e i nuovi giochi disponibili con il Game pass, in basso invece saranno mostrate le varie offerte promozionali disponibili per gli utenti che Microsoft mette a disposizione.

Lateralmente sarà presente invece una barra con all’interno delle raccomandazioni, nel dettaglio si tratta di consigli che vengono offerti all’utente sull’acquisto di titoli ritenuti coerenti con i gusti di quest’ultimo e elaborati in base ai titoli già posseduti e giocati, se siete interessati a questa nuova versione dell’applicazione Xbox e volete provarla tutto ciò che dovete fare e iscrivervi al programma insider scaricando l’applicazione Xbox Insider Hub, così facendo, potrete provare in anteprima la nuova applicazione senza attendere il suo rilascio globale.