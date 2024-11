In questi giorni, Bleeping Computer ha pubblicato un elenco dettagliato delle misure di protezione di Microsoft per Windows 11 24H2, o 2024 Update. Spiegando i possibili motivi per cui l’aggiornamento potrebbe non essere disponibile per alcuni dispositivi. A tal proposito, pare che Microsoft abbia sviluppato una strategia che evita di inviare un aggiornamento a PC che presenta incompatibilità con il software. In questo modo ogni patch viene distribuita selettivamente per ridurre il rischio di malfunzionamenti.

Windows 11 24H2: problemi con app e dispositivi esterni, da webcam ai giochi

Tra le limitazioni note troviamo i laptop ASUS X415KA e X515KA. I quali presentano criticità di compatibilità che causano arresti improvvisi del sistema. Alcuni scanner di impronte digitali inoltre risultano instabili e potrebbero richiedere l’inserimento di un PIN. Altri problemi sono stati segnalati anche con la tecnologia Intel Smart Sound, che rischia di bloccare il sistema in presenza di driver obsoleti. Ad ogni modo si sconsiglia di aggirare queste limitazioni forzando l’aggiornamento, poiché potrebbero insorgere problemi di stabilità. In alcuni casi però la semplice rimozione di un’applicazione non utilizzata potrebbe risolvere il problema. Pur richiedendo fino a 48 ore affinché Windows Update ne tenga conto.

Anche vari programmi e periferiche esterne risentono di problemi con Windows 11 24H2. Alcune webcam, ad esempio, potrebbero presentare comportamenti anomali nel riconoscimento facciale. Mentre il gioco Asphalt 8 Airborne tende a bloccarsi, rendendo necessario un riavvio del computer. Diversi utenti segnalano anche errori con app di personalizzazione dello sfondo. In cui le immagini potrebbero apparire distorte o mancanti.

Software per il controllo dell’integrità nei giochi online, come Easy Anti-Cheat, presenta problemi se non aggiornato su dispositivi con processori Core di dodicesima generazione. Infine, il Safe Exam Browser, usato in ambito accademico, risulta incompatibile con questa versione di Windows nelle versioni precedenti alla 3.7. Richiedendo così un aggiornamento da parte degli amministratori IT. Insomma, Microsoft continua a monitorare e risolvere questi problemi, per garantire un aggiornamento fluido e sicuro per tutti gli utenti.