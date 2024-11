Samsung sta valutando di effettuare uno dei più grandi cambiamenti nella propria storia. Non si tratta di rivoluzioni tecniche o di design, quanto piuttosto di una operazione di rebranding per i prodotti del settore mobile.

Da sempre, gli smartphone, i tablet e i laptop del marchio coreano sono contraddistinti dal nome Galaxy che accompagna il modello. Basti pensare agli smartphone Galaxy nelle declinazioni “S”, “M”, “A” o tutte le linee di prodotti lanciate in questi anni; oppure ai tablet Galaxy Tab e perfino i laptop Galaxy Book.

Con il tempo, il brand Galaxy è diventato rappresentativo di Samsung. Tuttavia, l’azienda potrebbe dire addio a questo connubio in favore di una semplificazione. I report provenienti dalla corea indicano che il marchio “Galaxy” sembra destinato a sparire per sempre.

Samsung sembra intenzionata a mandare in pensione il brand Galaxy, i nuovi smartphone saranno semplicemente gli S25

Il nuovo corso partirà con la serie Galaxy S25 che diventerà Samsung S25. Sebbene non ci siano conferme ufficiali da parte dell’azienda, il leaker Ishan Agarwal ha citato una serie di indiscrezioni sempre più insistente a riguardo.

La nuova famiglia di flagship sarà lanciata sul mercato senza il nome Galaxy, dando vita agli smartphone Samsung S25, S25+ e S25 Ultra. In seguito, arriverà il Samsung S25 FE che potrebbe anche essere commercializzato come un dispositivo Slim.

Purtroppo, al momento non è chiaro se si tratta di una decisione già presa dal brand, in fase di valutazione o se è solo un’idea. Non c’è nulla di confermato e immaginiamo che l’ufficialità arriverà solo in fase di presentazione dei nuovi flagship.

I prossimi device top di gamma verranno presentati a gennaio 2025 e nelle settimane precedenti Samsung avvierà la campagna di marketing collegata al lancio. Solo così potremo scoprire se saranno presenti riferimenti al brand Galaxy o dovremo abituarci a chiamare i device coreani in modo diverso.