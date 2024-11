MediaWorld: offerte straordinarie sul gaming per il Lucca Comics

Se siete in cerca di occasioni da sogno per rinnovare completamente la vostra casa o la vostra postazione da gioco, allora MediaWorld è il posto giusto! Non solo elettrodomestici e tecnologia per la casa, ma anche articoli da gaming di altissima qualità sono scontatissimi per un periodo limitato. Pensate di riuscire a trovare occasioni simili altrove?

Le promozioni di MediaWorld includono prodotti per la casa che uniscono tecnologia all’avanguardia e design elegante. Smart TV dalle funzioni più avanzate, frigoriferi capienti e forni di ultima generazione: tutto quello che serve per trasformare il vostro spazio in un ambiente moderno e funzionale. Potete aggiornare la vostra casa con dispositivi che uniscono prestazioni e risparmio energetico, rendendola più confortevole e smart. Se non volete pagare tutto subito, MediaWorld vi offre la possibilità di dividere l’importo in comode rate. Così potrete acquistare il meglio della tecnologia senza pensieri. Non avete ancora deciso cosa vi serve? Potete dare un’occhiata direttamente nei negozi o sul sito di MediaWorld per scoprire altre offerte esclusive e trovare ciò che fa per voi.

Speciale gaming MediaWorld: le offerte

Se invece siete appassionati di videogiochi, le promozioni speciali in occasione del Lucca Comics fino al 3 novembre non vi lasceranno indifferenti. MediaWorld ha pensato anche agli amanti del gaming con sconti su postazioni da gioco complete e accessori super performanti. Sognate una sedia gaming super comoda? La Playseat Evolution Bundle con tappeto è vostra a 259,99 €. Se state cercando un volante con pedali per migliorare le vostre prestazioni nei giochi di guida, il Thrustmaster T128 è in offerta a 149,99 €.

Ma non finisce qui. Per chi desidera un computer da gaming potente, ci sono due occasioni da non perdere. Il HP Desktop Victus 15L con processore Intel Core i7 14700F e scheda grafica GeForce RTX 4060 è disponibile a soli 1299 €. Oppure, per chi cerca ancora più potenza, c’è il MSI Desktop MAG Codex 6 con una GeForce RTX 4060 Ti a soli 1399 € invece di 1799 €. Non è incredibile? Approfittatene subito prima che queste offerte vadano a ruba! Andate sulla pagina MediaWorld da questo link diretto.