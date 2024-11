Se in questo periodo autunnale state valutando di attivare una nuova promozione sul vostro numero di cellulare o cambiare quella che avete già attiva sicuramente un provider da prendere in considerazione è Iliad, il noto operatore rosso vanta infatti una storia decisamente gloriosa nella nostra nazione dal momento che è stato il primo ad arrivare in sordina, ma ha fatto da spartiacque per l’esordio poi di tantissimi provider virtuali.

Non a caso Iliad garantisce tantissimi servizi sia dal punto di vista mobile che dal punto di vista della propria casa con la possibilità di sottoscrivere promozioni tutto incluso per avere Internet nel proprio salotto, ma anche per avere una linea telefonica e una linea mobile con minuti, SMS e giga.

Proprio per quanto riguarda quest’ultima possibilità recentemente Iliad ha rimesso online una delle sue promo più amate dagli utenti che garantisce tutto il necessario per un’esperienza completa ad un prezzo decisamente competitivo, scopriamo insieme che cosa offre e tutte le sue caratteristiche.

La promozione Iliad

Come potete leggere dal banner tratto dal sito ufficiale di Iliad la promozione si chiama Flash 150 e garantisce a soli 7,99 € al mese fissati per sempre ben 150 GB di traffico dati connettività 4G abbinati a minuti ed SMS illimitati, una promo decisamente competitiva il cui costo di attivazione però ammonta a 9,99 €.

Se siete interessati tutto ciò che dovete fare e recarvi sul sito ufficiale di Iliad per poi procedere all’attivazione online direttamente dal sito Internet e nel caso provenite da un operatore di qualsiasi tipo, ovviamente procedere alla portabilità del numero.

Sicuramente si tratta di una delle promozioni più convenienti attualmente presenti all’interno del mercato dei provider telefonici dal momento che garantisce delle caratteristiche davvero competitive, senza tener conto che sfrutta la rete Iliad con tutti i suoi vantaggi con una copertura del territorio davvero vasta e priva di buchi, caratteristiche indubbiamente non da sottovalutare.