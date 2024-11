Google Maps ha raggiunto un grande traguardo toccando la soglia dei 2 miliardi di utenti attivi al mese. L’annuncio ufficiale è stato dato direttamente dal CEO di Alphabet, Sundar Pichai. In particolare durante la presentazione dei risultati finanziari del terzo trimestre 2024. Questo importante risultato inserisce GoogleMaps tra i pochi prodotti del mondo Google a vantare una base utenti così vasta. Accanto a colossi come Search, Gmail, Android, Chrome, Play Store e YouTube. La notizia testimonia il ruolo di Maps non solo come strumento di navigazione, ma come risorsa fondamentale per milioni di utenti in tutto il mondo.

L’evoluzione di Google tra innovazione e intelligenza artificiale

Il report trimestrale di Google ha evidenziato anche altre interessanti statistiche. Una delle novità è l’espansione di Circle to Search. Ora disponibile su oltre 150 milioni di dispositivi Android, con un utilizzo settimanale da parte di un terzo degli utenti. Anche GoogleLens mostra numeri in forte crescita. Si parla di oltre 20 miliardi di ricerche visive mensili, posizionandosi come uno dei tipi di ricerca in più rapida ascesa. Intanto, YouTube continua a rappresentare una fonte di guadagno primaria. Superando per la prima volta i 50 miliardi di dollari di ricavi tra pubblicità e abbonamenti negli ultimi quattro trimestri. Anche Waymo, la divisione per i veicoli autonomi di Google, ha superato un milione di miglia percorse in modalità completamente autonoma e serve attualmente più di 150.000 corse a pagamento.

Nel corso dell’evento, Pichai ha anche anticipato ulteriori progetti legati all’intelligenza artificiale. Segnando un periodo di trasformazione per l’azienda. Tra le novità attese entro la fine del 2024, spicca il possibile lancio di Gemini 2.0,l. Il sistema AI avanzato destinato a competere con ChatGPT di OpenAI. La strategia prevede il trasferimento del team di Gemini a GoogleDeepMind, con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo dei nuovi modelli AI e migliorare il processo di training.

L’integrazione dell’AI nei prodotti di Google è in continua crescita, con i modelli Gemini che supportano ora sette delle principali applicazioni aziendali. Di recente, Maps ha aggiunto una funzionalità esclusiva per gli utenti statunitensi e canadesi. Quest’ ultima permette la prenotazione dei parcheggi direttamente in-app. La possibilità di vedere tale funzione estesa in altri Paesi, Italia inclusa, non è esclusa. Aprendo così nuove opportunità di servizi personalizzati per gli utenti di Google Maps.