Samsung sta valutando la possibilità di lanciare un nuovo marchio per i suoi smartphone Android, separandolo dall’iconica linea “Galaxy“. Secondo alcune fonti coreane e un report di E-Today, l’azienda starebbe pensando di vendere i modelli di fascia alta sotto un brand distinto, che sottolinei meglio l’innovazione e il lusso dei nuovi dispositivi. La dirigente Samsung Lee Young-hee ha lasciato intendere che un cambiamento del genere potrebbe rispondere alle aspettative di chi attende una vera svolta nel design e nelle funzionalità. Un parallelismo può essere fatto con Hyundai, che ha creato il brand Genesis per i propri veicoli di lusso, separandoli dalla produzione di massa.

Addio a Galaxy, benvenuto nuovo brand di lusso Samsung

Negli anni, “Galaxy” è diventato sinonimo non solo dell’identità di Samsung, ma di un’intera generazione di smartphone Android. Tuttavia, il mercato degli smartphone si è evoluto, e con esso le strategie per rimanere competitivi, soprattutto negli Stati Uniti, dove la sfida con l’iPhone è particolarmente ardua. In questo contesto, creare un nuovo brand per i dispositivi premium potrebbe rappresentare una mossa strategica per distinguersi meglio agli occhi dei consumatori e per rilanciare l’immagine di Samsung tra gli utenti che ricercano esclusività e avanguardia.

Negli Stati Uniti, il marchio Galaxy, seppur ampiamente diffuso e apprezzato a livello mondiale, fatica a tenere il passo con Apple. Secondo un sondaggio condotto dalla banca d’investimento Piper Sandler, infatti, ben nove adolescenti americani su dieci utilizzano un iPhone. Questo dato evidenzia una preferenza schiacciante per il brand di Cupertino, che gode di un’immagine consolidata e dominante tra i giovani, lasciando poco spazio di manovra a Samsung in questa fascia di consumatori.

Nonostante Samsung offra una gamma di prodotti diversificata e accessibile, come i modelli della linea Galaxy A, conquistare il mercato statunitense resta una sfida complessa. La creazione di un brand premium potrebbe, dunque, non solo offrire un’alternativa al pubblico americano ma anche incrementare il prestigio percepito dei dispositivi Samsung. Questa mossa rifletterebbe l’impegno dell’azienda di Seul a rivisitare la propria strategia di branding, sottolineando un livello di innovazione tecnologica in grado di attrarre nuovi utenti e competere con maggiore efficacia con i dispositivi di Apple.