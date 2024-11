Android 16: pronta la modifica nel centro di controllo per Wi-Fi e Bluetooth

Sebbene Android 15 sia appena arrivato, erano moltissimi gli utenti che attendevano con ansia le prime indiscrezioni riguardo al prossimo sistema operativo. Quella che in realtà andrebbe definita prossima versione, risponde al nome di Android 16 e a quanto pare potrebbe accontentare gli utenti per vari aspetti. È infatti risaputo che Google ascolta molto i feedback dei suoi clienti, ai quali mediante i canali predisposti mettono a disposizione la loro esperienza. Con il passare del tempo Android è diventato una macchina perfetta e si appresta a migliorare ulteriormente grazie alla prossima versione che arriverà in seguito.

Tra le grandi novità potrebbe esserci qualche miglioria inserita all’interno di uno dei punti focali del sistema operativo in generale, ovvero il centro di controllo. Stando a quanto riportato dalle ultime indiscrezioni infatti Google sta lavorando sui toggle per Wi-Fi e Bluetooth a una gestione più semplice e veloce, con un solo tocco.

Android 16 migliorerà la gestione dei toggle di Wi-Fi e Bluetooth: ecco come

Attualmente, nelle versioni più recenti di Android, per attivare o disattivare queste funzioni sono necessari due passaggi. Questa scelta, non è piaciuta molto agli utenti ma purtroppo non c’è attualmente modo di tornare indietro.

La modifica in questione è stata infatti introdotta con il restyling del pannello Quick Settings in Android 12, aveva sostituito i piccoli toggle con pulsanti più grandi e arrotondati. A tutto ciò seguì l’integrazione di Wi-Fi e i dati mobili in un’unica icona chiamata “Internet”. È possibile attivare o disattivare il tutto semplicemente toccando l’icona che apre un pannello che a sua volta consente di scegliere la rete.

Con Android 16, però, Google sembra intenzionata a introdurre una nuova soluzione che offre praticità senza rinunciare alla flessibilità. È proprio con questo nuovo sistema che gli utenti potranno attivare o disattivare Wi-Fi e Bluetooth con un solo tocco sull’icona. Toccando invece le altre parti del riquadro si aprirà il pannello completo per gestire le impostazioni avanzate. In questo modo, l’utente potrà scegliere tra un accesso rapido e uno più dettagliato.