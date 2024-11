Il Samsung Galaxy Z Flip6 è a tutti gli effetti uno degli smartphone più apprezzati e ricercati dal pubblico, almeno per quanto ne concerne il segmento dei foldable, per questo motivo siamo davvero contenti di raccontarvi della buona promozione che Amazon ha deciso di mettere a disposizione di tutti in questi giorni.

Coloro che non lo conoscessero in maniera approfondita, ricordiamo essere uno smartphone pieghevole a conchiglia, dotato nella parte esterna di un display Super AMOLED da 3,4 pollici di diagonale, completamente a colori e touchscreen, che una volta aperto permette di accedere ad un pannello da 6,7 pollici, trattasi di un dynamic AMOLED 2X dalle prestazioni incredibilmente varie ed interessanti. Sotto il cofano è possibile trovare un SoC di ultima generazione e qualità elevata, trattasi del Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, che viene impreziosito dalla presenza di GPU Adreno 750, ed una configurazione che si completa con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna (che ricordiamo non è espandibile con microSD).

Amazon fa un regalo incredibile agli utenti: ecco lo sconto

Spendere relativamente poco sull’acquisto di un Samsung Galaxy Z Flip6 è davvero possibile, infatti in questi giorni su Amazon è possibile approfittare della riduzione di circa 90 euro sul suo prezzo originario di listino, così da essere sicuri di poter avere il necessario ad esempio da utilizzare per l’acquisto eventuale di accessori di vario genere (ricordiamo che la variante in offerta prevede caricatore incluso in confezione). Effettuate l’ordine subito qui.

Il comparto fotografico si concentra quasi esclusivamente sui sensori esterni, internamente infatti è presente un componente da 10 megapixel con apertura F2.2, i quali sono da 50 e 12 megapixel, capaci di realizzare scatti al massimo in 8165 x 6124 pixel, con video invece in 4K a 60fps.