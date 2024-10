Truffa phishing ancora in giro: così rubano soldi dai conti in banca

Per capire come avviene una truffa tramite e-mail bisognerebbe partire col comprendere che significa “phishing“. Questa tecnica è un modo che i malviventi utilizzano per far cascare nell’inganno le persone. Fingendo situazioni reali che necessitano l’intervento dell’utente, i truffatori portano le persone a cliccare su alcuni collegamenti ipertestuali.

Proprio da qui parte poi la truffa, rubando a chi ci casca i dati personali e all’occorrenza anche quelli delle carte di credito.

Truffa phishing in corso con questo messaggio: ecco com’è scritto

Per fornire agli utenti un chiaro esempio di quello che sta succedendo, bisogna solo dare un’occhiata al messaggio qui in basso. È proprio così che funziona una truffa, ovvero con un testo che potrebbe sembrare a primo impatto molto interessante. I malviventi tentano in ogni modo di raccogliere infatti l’attenzione di chi legge, per poi fregarlo subito dopo.

“Ciao a te

Siamo eccitati di presentarti nel nostro affascinante mondo di giochi!

Ricevi il tuo Incredibile Bonus: 800,00 EUR + 200 giri gratis! Ti basta semplicemente andare sul collegamento qui sotto sotto e attivare immediatamente tutti i bonus subito. ✨

Inoltre, aggiungi il tuo conto con solo 15 EUR e prendi subito fino a 500,00 EUR! Non perdere opportunità!

DOCUMENTO GOOGLE FOGLI [DA NON APRIRE]

Richiedi i bonus in questo istante

Non vediamo l’ora di vederti nel gioco“.

Dove c’è scritto del testo in grassetto, siamo intervenuti noi, rimuovendo il link che avrebbe condotto gli utenti a cliccare su quello che l’apparenza poteva essere un innocuo documento. In realtà è proprio da lì che parte la truffa, in quanto gli utenti non sanno che ci sono dei file dannosi e anche dei collegamenti a finti siti. Il consiglio come sempre è quello di controllare l’e-mail del mittente per evitare di subire una truffa. Anche in questo caso infatti il dominio sembra essere tutt’altro che veritiero, essendo frutto di un programma che genera e-mail a caso.