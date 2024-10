Sconti da Paura: ultime opportunità folli da Esselunga

La lavatrice fa rumori inquietanti? Il frigorifero non mantiene più freschi i tuoi cibi? Oggi, 31 ottobre, non devi più preoccuparti! Esselunga ti viene in soccorso con offerte spaventose per rinnovare i tuoi elettrodomestici. È il momento giusto per approfittare di sconti straordinari e migliorare la tua casa senza spendere una fortuna. Come? Continua a leggere e scopri le promozioni di questo Halloween!

Hai bisogno di una lavatrice che si prenda cura dei tuoi capi delicati e non ti faccia perdere la pazienza? La Samsung Ai Control WW11DG6B85 è la risposta che cercavi: una lavatrice intelligente che ottimizza ogni ciclo in base ai tessuti. E il prezzo? Solo 579 €. Non è il momento perfetto per fare il salto di qualità? E se il tuo frigorifero sembra stregato, non disperare: il Samsung RF48A400EM9, con la sua spaziosità e risparmio energetico, è pronto a fare miracoli. A soli 899 €, è un affare imperdibile. Preferisci qualcosa di più economico? Il Hisense RB440N4BCE è la scelta giusta da Esselunga. Avrai efficienza ad un prezzo shock di 479 €.

Sorprese e risparmi in cucina con ESSELUNGA

Non c’è nulla di meglio che sorseggiare un buon bicchiere di vino davanti a un film horror, vero? Allora perché non investire in una cantinetta Hisense RW12D4NWG0? A soli 279 €, manterrai il tuo vino alla temperatura perfetta, e farai un figurone con gli ospiti. Vuoi rinnovare la tua cucina? Le offerte di Esselunga non finiscono qui: lavastoviglie, forni e molto altro sono pronti a sorprenderti con prezzi imbattibili.

Non preoccuparti del costo. Esselunga ha selezionato per te solo prodotti di qualità e convenienti, perfetti per dare una nuova vita alla tua casa. Rinnovare non è mai stato così semplice, soprattutto con Halloween. Cosa stai aspettando? Vai sul sito ufficiale e scopri tutte le promozioni e trasforma la tua giornata con un tocco di magia e risparmio. Con Esselunga, puoi farlo senza svuotare il portafoglio! Il tuo tempo è scaduto!