Oggi, con la nostra vita che scorre sempre più online, proteggere la privacy è diventato un vero e proprio bisogno. WhatsApp, tra le app di messaggistica più usate al mondo, fa leva sulla crittografia end-to-end per fare in modo che solo chi partecipa a una chat possa leggere i messaggi. Ma, nonostante questa protezione, non si può stare mai troppo tranquilli: gli accessi indesiderati restano una possibilità reale.

Piccole accortezze per una maggiore privacy su WhatsApp

Molti utenti vivono infatti con il timore che qualcuno possa spiare il loro account, un pensiero spesso alimentato da comportamenti strani o segnali che possono apparire all’improvviso. Ad esempio, uno dei campanelli d’allarme più comuni è la presenza di dispositivi sconosciuti collegati al proprio account tramite WhatsApp Web. Avere un dispositivo non riconosciuto tra quelli autorizzati dovrebbe subito fare scattare un allarme, perché potrebbe indicare che qualcun altro sta cercando di leggere le chat personali.

Anche le notifiche stesse di WhatsApp, che segnalano quando c’è un nuovo accesso, sono utili per capire se qualcosa non va. Se capita di ricevere uno di questi avvisi e non si è stati noi ad effettuare l’accesso, è importante intervenire subito. E non è tutto: a volte ci sono anche segnali indiretti, come messaggi inviati senza che l’utente ne sia responsabile o contatti che spariscono e riappaiono senza motivo. Questi episodi possono sembrare piccoli inconvenienti, ma in realtà potrebbero indicare che c’è qualcuno che tenta di manipolare le conversazioni.

Ma quali misure si possono prendere per proteggersi? La sicurezza, fortunatamente, è alla portata di tutti. La prima cosa da fare è attivare l’autenticazione a due fattori: questo sistema richiede un codice PIN ogni volta che si accede a WhatsApp da un nuovo dispositivo e crea una barriera aggiuntiva contro gli intrusi. Un’altra abitudine molto utile è quella di aggiornare regolarmente sia l’app che il sistema operativo del telefono: le nuove versioni infatti portano spesso miglioramenti sul fronte della sicurezza e aiutano a evitare che qualcuno possa sfruttare vulnerabilità passate.

Ancora qualche utile consiglio

Oltre a questo, bisogna fare attenzione a non condividere mai il codice di verifica con altri e a non aprire link o file da contatti sconosciuti, che potrebbero nascondere virus o malware. Controllare ogni tanto la sezione “Dispositivi collegati” nelle impostazioni di WhatsApp è poi un buon modo per assicurarsi che non ci siano accessi sospetti attivi. Così, con qualche accortezza e un po’ di attenzione, si può usare WhatsApp con maggiore tranquillità e mantenere il controllo della propria privacy anche nel mondo digitale.