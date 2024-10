Oneplus si posizione ormai tra i grandi protagonisti del mercato degli smartphone che non smettono mai di stupide gli utenti. Non a caso, le proposte portate sul mercato sono sempre interessanti e dell’ottimo rapporto qualità/prezzo. Questa volta, vogliamo parlando proprio di una delle novità che potrebbe fare presto il suo debutto. Lo smartphone pieghevole a cui l’azienda cinese sta lavorando e che probabilmente prenderà il nome di OnePlus Open 2.

Grazie ad alcune indiscrezioni diffuse nelle scorse ore sul web, veniamo a conoscenza di alcune caratteristiche interessanti che potrebbero contraddistinguere il pieghevole dell’azienda One+. Scopriamo quali sono i dettagli che potrebbero presto catturare l’attenzione di tantissimi utenti appassionati del brand e non.

OnePlus Open 2: svelati alcuni dettagli

Sono tante ormai le aziende che hanno deciso di aggiungere alla propria gamma di smartphone e dispositivi smart, una soluzione innovativa come un pieghevole. Per quanto riguarda il OnePlus Open 2 i dettagli rilasciati svelano che il dispositivo sarà caratterizzato da modulo fotografico, con brand Hasselblad, composto da tre fotocamere con sensori da 50 MP. Al proposito però non sappiamo quali saranno i modelli che l’azienda cinese deciderà di implementare. Non mancherà però uno zoom 3X con obiettivo periscopico.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, lo smartphone ospiterà lo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm. Nonostante i dettagli diffusi nelle scorse ore, purtroppo non siamo a conoscenza di quali saranno i tagli di memoria disponibili sul dispositivo. Quel che sappiamo è che il OnePlus pieghevole disporrà di un utilissimo supporto alla ricarica wireless. Pochi dettagli anche sulla batteria che, non si esclude possa essere ottimizzata con una versione da 5.700 mAh.

Sono questi i dettagli che sono stati anticipati in vista del debutto. Secondo quanto diffuso, OnePlus Open 2 in Cina è atteso per il mese di febbraio o marzo. Non ci resta che aspettare notizie ufficiali per scoprire anche altre caratteristiche che contraddistingueranno il dispositivo.