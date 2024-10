Sono sempre di più gli utenti dipendenti dai loro smartphone. I dispositivi conquistano sempre più tempo a causa delle diverse attrattive e della pressione posta dai social media. A tal proposito, una start-up statunitense sembra avere la soluzione. Si tratta del lancio di Screenable, un’app innovativa progettata per rendere più responsabile l’uso degli smartphone. L’applicazione non solo limiterà l’uso di dispositivi mobili e tablet, ma guiderà gli utenti, verso un approccio più consapevole e bilanciato.

Screenable: l’app che limita l’uso degli smartphone

Il nome dell’applicazione richiama l’idea di un qualcosa da “valutare” o “filtrare”. Ciò per assicurarne sicurezza e idoneità, proprio come propongono i suoi creatori. Tom Clifton, uno degli ideatori, ha spiegato che l’obiettivo della start-up è di proporre un approccio graduale per porre limiti all’uso degli smartphone. Clifton ha ideato l’app con suo fratello e le rispettive mogli. L’intento finale è di fornire un’alternativa ai rigidi blocchi spesso imposti dalle altre applicazioni.

Screenable sarà inizialmente disponibile solo su dispositivi iPhone e iPad. Una volta installata, l’app permetterà di attivare diverse modalità. Ognuna pensata per un livello diverso di utilizzo del dispositivo. La modalità base, chiamata “Dumb Phone”, è gratuita e limita lo smartphone alle funzioni telefoniche essenziali. Con accesso esclusivo a FaceTime e all’app Messaggi.

Al costo di 7 dollari al mese, si sbloccano due modalità avanzate. La prima è Screen Trainer, ideale per i bambini che stanno iniziando a usare in modo autonomo le app. I genitori possono ricevere notifiche in tempo reale sull’uso del dispositivo, monitorando le abitudini senza dover bloccare completamente l’accesso. Con la funzione Overtime, invece, si può stabilire un limite di tempo che insegna ai piccoli a gestire la durata dell’uso degli smartphone.

Il terzo livello, Social Trainer, introduce gradualmente all’uso dei social media. L’accesso è controllato e limitato a una singola app per volta. Inoltre, monitoraggio del tempo e la supervisione parentale sono inclusi.