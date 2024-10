Una promozione davvero molto interessante è stata attivata su Amazon questi giorni, gli utenti si ritrovano a poter acquistare JBL Clip 4 ECO, un piccolo altoparlante bluetooth portatile, a meno di 50 euro, ma solamente per pochi giorni.

Il modello di cui vi parliamo risulta essere facilmente utilizzabile con qualsiasi sistema operativo in commercio, senza differenze o vincoli particolari da segnalare, essendo caratterizzato più che altro dalla sua compatibilità con il bluetooth per il collegamento diretto. Oltretutto, essendo portabile, integra una comoda batteria che riesce a garantire una autonomia complessiva fino a 10 ore di utilizzo continuativo (poi si ricarica tramite USB-C), oltre a godere di certificazione IP67, per la resistenza a schizzi d’acqua e polvere.

Altoparlante JBL Clip 4 in promozione su Amazon

Lo sconto a cui potete avere accesso in questi giorni è davvero invitante, infatti gli utenti si ritrovano a poter spendere solamente 49,99 euro per l’acquisto dell’altoparlante JBL Clip 4 Eco, risparmiando circa 16 euro rispetto al valore di listino di 64,99 euro (con una riduzione del 23%). Acquistatelo subito al seguente link.

Le dimensioni sono complessivamente ridottissime, dovete infatti sapere che lo stesso prodotto raggiunge per la precisione 14,3 x 9,4 x 5,5 centimetri, con un peso di 239 grammi, la presenza del moschettone nella parte superiore, caratteristica unica per i prodotti JBL Clip, facilita indubbiamente il trasporto, poiché permette di appendere l’altoparlante ad un qualsiasi oggetto. La copertura del prodotto è piacevole sia alla vista che al tatto, come le tante colorazioni attualmente disponibili in commercio; il sistema di controllo si affida direttamente alla presenza di una serie di pulsanti fisici, utili per la regolazione del volume (più che sufficiente per l’utilizzo all’aria aperta), ma anche per il controllo della riproduzione musicale, che dovrà avvenire con collegamento bluetooth.