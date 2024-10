Recenti indiscrezioni rivelano un importante aggiornamento per il Google Pixel 9a. Il quale, stando a fonti interne, sarà dotato di una batteria da 5.000mAh, superiore a quella di 4.500mAh del suo predecessore, Pixel8a. Il salto dell’ 11% rispetto al modello precedente rappresenta un cambio rilevante per la serie “A” di Google. Da sempre focalizzata sul buon rapporto qualità-prezzo. Il Pixel 8a, apprezzato per le sue prestazioni, riceve quindi un aggiornamento nel comparto energetico, offrendo una maggiore autonomia d’uso. Anche altri produttori sembrano orientarsi in questa direzione. Di recente infatti si è parlato del nuovo pieghevole di OnePlus, che potrebbe fare un balzo energetico simile, con una batteria da circa 5.700mAh. La competizione si fa dunque parecchio interessante per chi cerca dispositivi capaci di durare una giornata intera senza preoccupazioni.

Il lancio di Pixel 9a potrebbe arrivare in Inverno

In contemporanea all’aggiornamento della batteria, si prevede anche una novità nel comparto fotografico del Pixel 9a. Il quale sarà probabilmente dotato di un sensore principale da 48MP. Questa specifica sarebbe un passo indietro rispetto alla fotocamera da 64MP del Pixel8a, almeno sulla carta. Ad ogni modo, alcuni rumor indicano che il nuovo sensore dovrebbe migliorare la qualità delle immagini, grazie a una grandezza maggiore, che permette di catturare più luce. Da qui, di conseguenza, ottenere immagini più nitide e dettagliate. Un miglioramento simile è stato introdotto anche nella serie Pixel 9. Confermando l’intenzione di Google di mantenere un’esperienza fotografica di alta qualità, anche per la fascia media.

Un altro aspetto interessante è la possibilità che Google anticipi il lancio del Pixel9a a inizio anno. Una mossa che segna una deviazione rispetto alle tradizionali presentazioni primaverili della serie “A”. Il Pixel 9a potrebbe quindi essere disponibile già tra gennaio e febbraio, in linea con la recente strategia dell’azienda di modificare il calendario delle sue uscite. Questa decisione potrebbe essere una risposta al mercato sempre più dinamico e alle esigenze degli utenti che, negli ultimi anni, hanno visto crescere l’offerta di smartphone con ottime caratteristiche in anticipo rispetto ai consueti cicli di rinnovo.

Oltre alla batteria e alla fotocamera, il Pixel9a dovrebbe presentare altre caratteristiche avanzate. Come uno schermo OLED da 6,2 pollici a 120Hz, un processore Google Tensor G4, 8GB di RAM e il sistema operativo Android 15. In più, il dispositivo sarà disponibile in quattro colori (Porcelain, Obsidian, Peony e Iris) e manterrà una fotocamera secondaria ultra-grandangolare da 13MP. Anche se non ci sarà l’aggiunta di una lente teleobiettivo come per alcuni rivali.