TIM ha deciso di celebrare Halloween 2024 con una promozione speciale per i suoi clienti mobile. Per alcuni giorni, gli utenti selezionati potranno attivare la nuova offerta xTe 120 Giga Week al costo di 2,99 euro. La proposta permette di ottenere 120 Giga di traffico dati in 5G Ultra per una settimana, offrendo così un potenziamento della connessione per sfruttare la massima velocità disponibile sulla rete TIM.

Festeggia Halloween con TIM!

La promozione di Halloween compare già in questi giorni tra le offerte presenti sull’app MyTIM, contrassegnata dalla dicitura “Festeggia Halloween!”. TIM aveva già proposto l’offerta xTe 120 Giga Week all’inizio dell’estate, ottenendo un buon riscontro tra i clienti. L’opzione è accessibile verificando la sezione “Offerte per Te” nell’app MyTIM, e nei prossimi giorni TIM avvierà anche una campagna di messaggi SMS per informare altri clienti selezionati.

Le promozioni TIM di questo tipo sono disponibili solo per alcuni clienti attraverso i canali digitali o di assistenza, come il sito ufficiale MyTIM, il servizio clienti al numero 119, o gli SMS. La promozione di Halloween è attivabile fino al 3 novembre 2024, salvo eventuali variazioni dell’ultimo minuto. Con xTe 120 Giga Week, gli utenti possono accedere a 120 Giga aggiuntivi in 5G Ultra per una settimana dall’attivazione, senza alcun costo di attivazione, al solo prezzo di 2,99 euro. La promozione non si rinnova automaticamente, quindi scadrà in automatico dopo il periodo di validità.

L’opzione è aggiuntiva rispetto a quella già attiva sulla linea dell’utente, e richiede un credito residuo maggiore di zero. Una volta terminati i 120 Giga, la navigazione continuerà come da piano originale. Per i clienti TIM, il 5G Ultra offre una velocità di navigazione fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload, un netto miglioramento rispetto al profilo base “5G” disponibile per altre offerte, limitato a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload.

La super velocità della rete 5g Ultra

In Europa, l’opzione xTe 120 Giga Week include un limite massimo di 4 Giga per il roaming. Superata questa soglia, si applica una tariffa aggiuntiva. Per i clienti che non hanno ancora attivato offerte 5G Ultra, questa promozione consente loro di testare la massima velocità della rete TIM per l’intera settimana, scoprendo così le potenzialità di connessione garantite dal 5G di ultima generazione.