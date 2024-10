Audi amplia la gamma A6 e-tron: due nuove versioni elettriche

Audi continua a spingere sull’elettrico. Amplia la gamma della A6 e-tron con due nuove versioni. La prima novità è un modello a trazione posteriore da 326 cavalli, disponibile sia in versione Sportback che Avant. Tale aggiunta è il nuovo punto d’accesso alla famiglia A6 e-tron e promette un’autonomia fino a 627 chilometri. La batteria da 83 kWh netti e il motore posteriore garantiscono una coppia di 435 Nm. Lo scatto va poi da 0 a 100 km/h in 7 secondi. La velocità massima? Limitata elettronicamente a 210 km/h.

Ma quali altre innovazioni offre questo modello? Audi ha lavorato sull’aerodinamica, ottenendo un CX di 0,21. Si tratta del miglior coefficiente mai registrato dal marchio. Anche la ricarica è notevole. In soli 10 minuti è possibile recuperare fino a 260 chilometri di autonomia. Come? Grazie alla tecnologia HPC in DC da 225 kW. Non male per un’auto che punta a rendere l’elettrico sempre più accessibile.

La nuova Audi A6 e-tron quattro

Per chi desidera ancora più potenza, Audi ha lanciato la A6 e-tron quattro da 462 cavalli e trazione integrale. In questo caso, due motori elettrici lavorano insieme per garantire prestazioni superiori. L’unità posteriore offre 580 Nm di coppia, mentre il motore anteriore aggiunge altri 275 Nm. Il risultato? Una accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi.

Questa versione monta una batteria più capiente con 100 kWh netti. Essa permette un’autonomia massima di ben 716 chilometri. Audi conferma così il suo impegno verso soluzioni che uniscono prestazioni e autonomia elevata per grandi viaggi. Ma la tecnologia non si ferma ai motori. Tra le novità tecnologiche spiccano i comandi vocali basati su intelligenza artificiale. Ci sono poi gli specchietti virtuali di seconda generazione e il tetto panoramico elettrocromatico.

Quanto costano queste novità? I prezzi per l’Italia partono da 65.500 euro per la A6 Sportback e-tron. Arrivano poi fino a 82.000 euro per la versione Avant quattro. Con queste aggiunte, Audi amplia ulteriormente la sua gamma elettrica. La casa propone quindi opzioni sempre più versatili che saranno di certo apprezzate da appassionati sia di auto che di alta tecnologia avanzata.