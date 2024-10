A quanto pare i lavori in casa Apple continuano, dopo l’annuncio del nuovo iPad mini di settima generazione, sembra che la nota azienda stia lavorando anche allo sviluppo di un nuovo iPad di 11ª generazione, in base all’indiscrezioni il lancio potrebbe arrivare in primavera, in concomitanza con il rilascio di iPhone SE 4 e di un nuovo iPad Air.

In base alle indiscrezioni rilasciate da Mark Gurman, questo nuovo iPad Air di 11ª generazione dovrebbe mantenere un design simile a quello della generazione precedente ma con un importante upgrade delle prestazioni.

Incremento per Apple Intelligence

In linea con l’attuale strategie di Apple, anche il prossimo iPad seppur facente parte della fascia bassa dei prodotti di Apple potrebbe e dovrebbe includere il supporto all’intelligenza artificiale di Apple, quest’ultima viene supportata solo sugli iPad con chip A17 Pro o con M1 e successivi.

Ricordiamo che l’attuale iPad di decima generazione utilizza il chip A14, un processore decisamente datato dal momento che risale alla serie iPhone 12, di conseguenza per il nuovo iPad Air Apple potrebbe optare sia per il processore A17 Pro lo stesso utilizzato sul nuovo iPad mini sia sul più recente processore A18 che viene sfruttato all’interno di iPhone 16.

Ovviamente si tratta di indiscrezioni che però sono basate su una logica abbastanza inequivocabile ed evidente dal momento che utilizzare Apple Intelligence impone dei requisiti hardware di partenza al di sotto dei quali non ci si può spingere a meno che di clamorose sorprese con un cambio di rotta hardware evidente e incontrovertibile, indubbiamente si tratterebbe di un ottimo passo da parte di Apple dal momento che includere le funzionalità avanzate di intelligenza artificiale sul modello di iPad pensato un po’ per tutti, lo renderebbe un prodotto decisamente competitivo.

Non rimane dunque che attendere il 2025 per assistere alla presentazione ufficiale, per quanto riguarda il prezzo è altamente probabile che si aggiri intorno ai 600 €.