L’offerta di cui vi parliamo oggi è disponibile su Amazon e va a toccare uno dei prodotti più richiesti dal pubblico, un mouse da gaming realizzato da Acer, appartenente alla serie Nitro (da qui Acer Nitro), utilizzabile solo ed esclusivamente in modalità cablato (o wired).

Quest’ultima sua caratteristica lo rende utilizzabile praticamente con qualsiasi prodotto o sistema operativo, amplificando di molto le possibilità di utilizzo da parte del consumatore stesso, in quanto è compatibile con Windows, MacOS, Linux, ed eventualmente anche gli OS mobile, come iOS o Android. Presenta un design molto aggressivo, in linea con la sua natura, oltre ad una serie di LED posti direttamente sulla sua superficie, che ne accrescono decisamente l’appeal estetico.

Mouse da gaming Acer: il prezzo è da pazzi

Nel momento in cui l’utente dovesse decidere di acquistare il mouse, deve comunque sapere che il suo prezzo di vendita iniziale era di quasi 40 euro, cifra che ultimamente era già stata ridotta da Amazon sino ad arrivare a 16,60 euro. Proprio in questi giorni l’azienda americana ha deciso di andare oltre, proponendo uno sconto ulteriore, che pone il prodotto al valore finale odierno di soli 15,75 euro (con una riduzione effettiva del 42% sul prezzo mediano). Premete qui per l’acquisto.

Sulla sua superficie si possono trovare 8 pulsanti facilmente personalizzabili, con i quali raggiungere altrettanto funzioni scelte direttamente dall’utente stesso. Il DPI può raggiungere fino 4200 DPI, dimostrando a tutti gli effetti essere un mouse molto preciso ed affidabile su ogni superficie, con l’utente che può addirittura aggiungere del peso. Avete capito, nel caso in cui il mouse risultasse troppo leggero per le vostre mani, potreste decidere di aggiungere fino a 20 grammi aggiuntivi di peso, in pesi da 5 grammi.