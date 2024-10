Mancano ormai un paio di giorni all’arrivo di Halloween e, per festeggiare questa occasione, i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano stanno proponendo diverse cose interessanti. Tra questi, c’è il noto operatore telefonico virtuale CoopVoce. Quest’ultimo, in particolare, ha deciso di riproporre uno dei suoi cavalli di battaglia ad un prezzo super scontato. Ci stiamo riferendo alla super offerta mobile denominata CoopVoce Evo 200. Vediamo qui di seguito i dettagli della promozione.

CoopVoce Evo 200, ritorna per Halloween ad un prezzo super scontato

In questi ultimi giorni l’operatore virtuale CoopVoce ha deciso di far tornare una sua super offerta mobile ad un prezzo scontato. Come già detto in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata CoopVoce Evo 200. In occasione di Halloween, l’operatore ha deciso di riproporla ma ad un prezzo decisamente ancora più interessante.

Nello specifico, ora gli utenti dovranno pagare un costo scontato di soli 7,90 euro al mese per averla. Le novità di questa promozione però non sono ancora finite. Oltre a questo, infatti, l’operatore ha inoltre deciso di proporre in maniera totalmente gratuita il primo mese del rinnovo dell’offerta. Sarà inoltre offerto gratuitamente anche il costo di attivazione dell’offerta stessa.

Secondo quanto riportato, l’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione a questo super prezzo e con primo mese gratuito per un breve periodo di tempo. Gli utenti avranno infatti tempo fino al prossimo 5 novembre per attivarla e potranno farlo esclusivamente online sul sito ufficiale dell’operatore.

Ricordiamo che CoopVoce Evo 200 include ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 sms da inviare verso tutti i numeri.

Insomma, anche questa volta l’operatore telefonico virtuale CoopVoce sta sbaragliando i suoi competitors con questa super offerta mobile proposta ad un prezzo ancora più speciale e conveniente.