Apple ha presentato il nuovo Mac mini, con la potenza del chip M4 e del nuovo M4 Pro, il tutto racchiuso in un design super compatto: solo 12,7 cm per lato. Garantite prestazioni CPU fino a 1,8 volte più veloci e prestazioni GPU fino a 2,2 volte più scattanti rispetto al modello precedente.

Il nuovo Mac mini è, inoltre, progettato su misura per Apple Intelligence, il sistema di intelligenza che offre nuovi modi di lavorare, comunicare ed esprimersi, nel rispetto assoluto della privacy. Il dispositivo segna anche un importante traguardo dal punto di vista ambientale: è il primo dell’azienda, nella sua categoria, a impatto neutro. Previste riduzione delle emissioni di gas serra di oltre l’80% nei materiali, nella produzione, nel trasporto e nell’utilizzo da parte dell’utente.

Il design super compatto è reso possibile dall’incredibile efficienza energetica del chip Apple e dall’innovativa architettura termica. Quest’ultima incanala l’aria e la fa circolare fra i vari livelli del sistema, per poi farla fuoriuscire dalla base. Rispetto al PC desktop più venduto nella stessa fascia di prezzo, questo modello è fino a 6 volte più veloce e 20 volte più compatto. Più veloce nel gaming, nell’editing e nell’uso di app come Excel. Con un massimo di 14 core, di cui 10 performance core e quattro efficiency core, il chip M4 Pro offre anche fenomenali prestazioni multi‑thread. M4 Pro supporta, inoltre, la tecnologia Thunderbolt 5, in grado di garantire velocità di trasferimento dati fino a 120 Gbps su Mac mini, e più del doppio rispetto al throughput del Thunderbolt 4.

Connessioni aggiornate e supporto per monitor

Il nuovo Mac mini ha un’ampia serie di porte per soddisfare qualunque esigenza. Il modello con chip M4 supporta fino a due monitor 6K e fino a un monitor 5K. Quello con M4 Pro supporta fino a tre monitor 6K a 60Hz, per un totale di oltre 60 milioni di pixel. Altra novità: il packaging è ora interamente basato su fibre, una scelta che avvicina Apple al suo obiettivo di eliminare la plastica da tutti gli imballaggi entro il 2025.

Prezzi e disponibilità

Possibile ordinare il nuovo Mac mini con M4 e M4 Pro su apple.com/it/store e nell’app Apple Store in 28 Paesi e territori. Le consegne inizieranno venerdì 8 novembre, quando sarà disponibile anche negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple.

Mac mini con chip M4 ha un prezzo di partenza di €729 e di €609 per il settore Education.

Mac mini con chip M4 Pro, invece, ha un prezzo di partenza di €1.679 e di €1.559 per il settore Education.

Ricordiamo che con Apple Trade In è possibile dare in permuta il proprio computer in cambio di un credito per l’acquisto di un nuovo Mac. Per conoscere il valore del proprio dispositivo, visitare il sito ufficiale dell’azienda. Chi acquista direttamente da Apple ha anche diritto al Setup personale. Il team di Specialist guiderà l’utente nella procedura di configurazione iniziale o spiegherà l’uso di funzioni utili per sfruttare tutto il potenziale del dispositivo. E per saperne di più su come muovere i primi passi, è possibile iscriversi a una sessione Today at Apple all’Apple Store più vicino.