Sta per arrivare una novità interessante per tutti gli utenti su WhatsApp. Si tratta di una nuova modalità di gestione per i contatti. Il nuovo sistema verrà integrato nell’app. Quest’ultimo permetterà agli utenti di salvare e gestire i numeri di telefono all’interno di WhatsApp senza la necessità di sincronizzare la rubrica. Al momento, la nuova funzione è in fase di diffusione. Il suo scopo è di offrire una maggiore sicurezza e flessibilità. Inoltre, agisce per eliminare il rischio di perdere informazioni in caso di smarrimento o cambio del proprio smartphone.

WhatsApp: nuova gestione dei contatti

Fino a questo momento la piattaforma si affidava esclusivamente alla rubrica del telefono. Un approccio che poteva risultare problematico per chi non effettuava backup frequenti o per coloro che utilizzano più dispositivi. Grazie a questo nuovo sistema di gestione dei contatti integrato, gli utenti potranno salvare direttamente su WhatsApp i numeri che desiderano conservare. Ciò permetterà di gestire i contatti con maggiore flessibilità e sicurezza. Tale novità è particolarmente utile per chi gestisce diversi account o utilizza lo stesso dispositivo sia per lavoro sia per le conversazioni private. In tal modo sarà possibile evitare di fare confusione tra contatti personali e professionali.

In un primo momento, la funzionalità di gestione dei contatti verrà implementata su WhatsApp Web e sull’app desktop per Windows. Meta ha però già confermato che la funzione sarà, in seguito, disponibile anche su altri dispositivi.

Il nuovo sistema utilizza una tecnologia avanzata chiamata Identity Proof Linked Storage (IPLS). Quest’ultima garantisce un alto livello di protezione e privacy per i dati archiviati. La tecnologia consente di criptare le informazioni dei contatti. Ciò le renderà accessibili solo all’utente, un dettaglio che agisce contro eventuali violazioni. Con queste innovazioni, WhatsApp sembra orientata a soddisfare le crescenti richieste di sicurezza e privacy da parte degli utenti, proponendo strumenti sempre più avanzati per la protezione dei dati personali.