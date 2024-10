Un sondaggio condotto dalla nota testata Consumer reports ha rivelato che al contrario di quanto si pensi circa la metà degli americani, prova il desiderio di testare un veicolo elettrico durante la sua prossima visita in una concessionaria, le preoccupazioni inerenti i veicoli sono molte tra le quali spicca sicuramente la durata della batteria e i costi, però l’interesse rimane forte anche negli Stati Uniti famosi per essere dediti ai motori classici a benzina e diesel.

I dati parlano chiaro

All’interno del sondaggio emerge come il 50% degli intervistati è interessato ad effettuare un test drive di un’auto elettrica, il 13% invece risulta incerto e il 37% non risulta interessato, queste percentuali confermano che, sebbene ci sia stato un evidente rallentamento nel mercato dei veicoli elettrici, ciò non è legato a un rifiuto della tecnologia in grado di provocare una perdita di interesse, i fattori influenzanti sono esterni, il più importante sembra essere rappresentato paradossalmente dai concessionari che sembrano essere un ostacolo significativo nella conversione dell’interesse in una vendita effettiva.

Tutto ciò porta semplicemente a delle problematiche comunicative dal momento che molti concessionari non sono entusiasti di vendere i veicoli elettrici e alcuni non ritengono sia loro dovere convincere il cliente all’acquisto e al passaggio ad una vettura elettrica, di conseguenza i consumatori spesso ricevono informazioni errate o inadeguate riguardo questa tipologia di vettura, infatti dal report emerge che di tutti coloro che cercavano un’auto di stampo elettrico, il 20% non è stato soddisfatto delle informazioni ricevute, il 46% è stato abbastanza soddisfatto mentre il 28% molto soddisfatto.

Le aree di interesse inerenti i veicoli elettrici per gli acquirenti sono principalmente la durata della batteria, il costo di proprietà, l’autonomia reale su strada e gli incentivi fiscali, i campi sui quali le varie concessionarie dovrebbero essere più puntuali nel fornire informazioni per consentire al cliente la scelta più consapevole possibile.