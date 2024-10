Il debutto di OnePlus 13 è fissato per il prossimo 31 ottobre. L’azienda cinese terrà un evento dedicato in madrepatria per svelare ai propri utenti il nuovo flagship che si preannuncia come uno degli smartphone più potente in commercio.

Dal punto di vista tecnico, l’atteso OnePlus 13 sarà spinto dal chipset Snapdragon 8 Elite appena presentato da Qualcomm. La memora RAM da 24 GB e lo storage interno da 1TB conferiranno al device delle prestazioni mai viste prima nel panorama mobile

Inizialmente, la disponibilità del device sarà limitata esclusivamente alla Cina e solo in seguito il dispositivo verrà reso disponibile nel resto del mondo. Tuttavia, la versione Cinese e quella internazionale non differiranno di molto.

Nonostante il debutto ufficiale di OnePlus 13 sia il 31 ottobre, stiamo scoprendo nuovi dettagli sulla scheda tecnica

Stando ad alcune recenti indiscrezioni, gli utenti internazionali non dovranno attendere molto il debutto dello smartphone al di fuori dei confini asiatici. Alcuni riferimenti a OnePlus 13 sono comparsi all’interno del database SIRIM della Malaysia.

Il dispositivo è identificato dal numero di modello CPH2653 e, nonostante non si riferisca direttamente a OnePlus 13, è ad esso associabile. Purtroppo, la certificazione non svela dettagli sulla scheda tecnica, quindi non è possibile sapere se la versione Malese differirà da quella Cinese.

In attesa della presentazione ufficiale, possiamo scoprire quali sono le principali caratteristiche tecniche confermate dal produttore. Il nuovo OnePlus 13 sarà caratterizzato da una batteria da 6.000mAh con supporto alla ricarica rapida a 100W con il cavo e a 50W in modalità wireless.

Saranno presenti un display AMOLED con risoluzione 2K e refresh rate a 120Hz. Le colorazioni disponibili al lancio saranno denominate Blue Moment, White Dew e Obsidian Black. Al netto di tutte queste informazioni trapelate prima del lancio, non resta che attendere pochissime ore per scoprire tutti i segreti tecnici del nuovo flagship ralizzato da OnePlus.