LinkedIn – piattaforma social utilizzata per cercare lavoro e sviluppare competenze – inizierà ad integrare l’Intelligenza Artificiale anche nella ricerca dei candidati. Hiring Assistant è il nuovo prodotto progettato dalla compagnia per svolgere attività di reclutamento, dall’inserimento di appunti e sintesi delle descrizioni di lavoro più lunghe, fino alla ricerca in sé dei candidati.

Il prodotto è ora attivo per un “gruppo selezionato” di clienti (tra cui grandi aziende come AMD, Canva, Siemens e Zurich Insurance). Un portavoce ha affermato che verrà distribuito nei prossimi mesi. LinkedIn è sempre stata una delle prime ad adottare l’intelligenza artificiale nel suo back-end. L’ascesa virale dell’intelligenza artificiale generativa un paio di anni fa, tuttavia, l’ha lasciata, come quasi tutte le altre aziende tecnologiche, a lottare per farsi spazio.

L’azienda non ha dovuto guardare troppo lontano per iniziare a risolvere il problema. Il suo attuale proprietario, Microsoft, ha una partnership finanziaria e operativa con il leader dell’Intelligenza Artificiale generativa OpenAI. LinkedIn si è impegnata per lanciare una serie di strumenti, tra cui coach di apprendimento, assistenti per campagne di marketing, selezionatori di candidati; assistenti per gli aggiornamenti del profilo: tutti basati sulle API GPT di OpenAI.

Anche LinkedIn inizierà ad affidarsi all’IA per sostituire il lavoro di routine dei recruiter

Hiring Assistant “è progettato per svolgere il compito più ripetitivo di un recruiter in modo che il recruiter in carne e ossa possa dedicare tempo alla parte più importante del suo lavoro”, spiega Hari Srinivasan, vicepresidente di LinkedIn. Il nuovo agente AI includerà la possibilità di caricare descrizioni di lavoro complete o semplicemente sintetizzare cosa si desidera che abbia un candidato. Di pari passo, ci sarà anche un miglioramento degli algoritmi per cercare in base alle competenze piuttosto che ad altri indicatori come il luogo in cui una persona vive o quello in cui ha studiato.

L’intero sistema è addestrato sui dati di LinkedIn stesso, per un totale di 1 miliardo di utenti, 68 milioni di aziende e 41.000 competenze. Hiring Assistant dovrebbe presto ottenere più funzionalità come un sistema di messaggistica integrato e il supporto alla pianificazione per i colloqui, nonché gestire i follow-up dopo i colloqui. In secondo luogo, Hiring Assistant è mirato in modo molto diretto al business B2B di LinkedIn, i prodotti che la compagnia vende al settore del reclutamento. Resta da vedere se tutto questo inciderà sul modo in cui i reclutatori pagano per i servizi sulla piattaforma e se considereranno questi strumenti un aiuto o una minaccia. In entrambi i casi, è improbabile che LinkedIn faccia un passo indietro.