Se state cercando una nuova promozione da attivare sul vostro smartphone, sicuramente un passo obbligato è quello di passare al vaglio tutte le possibilità offerte dal mercato degli operatori mobile presenti in Italia, tra questi sicuramente un nome di rilievo è quello di Kena Mobile, il provider in tinte gialle infatti vanta uno storico decisamente nutrito e glorioso fatto di promozioni che hanno soddisfatto le esigenze di tantissimi clienti.

Il provider che si appoggia su rete team infatti è uno dei più autorevoli in Italia e offrono in mese un catalogo aggiornato di promozioni pensato per competere sul mercato e accontentare le necessità di tutti quanti, anche questo mese ovviamente ha provveduto ad aggiornare le proprie offerte e ha deciso di proporne una per chi davvero non si accontenta, vediamo insieme che cosa offre.

Una promo esagerata

La promozione di cui parliamo oggi offre a soli 9,99 € al mese ben 230 GB di traffico dati in 4G che aumentano a 330 se deciderete di attivare la ricarica automatica, in più sono inclusi nel prezzo minuti limitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, come se non bastasse il costo di attivazione e di spedizione della Sim è completamente gratuito e non dovrete pagare assolutamente niente.

La promo è dedicata a coloro che attivano un nuovo numero o che effettuano la portabilità dai seguenti operatori telefonici: Iliad, Ho Mobile, Poste Mobile, Tiscali, LycaMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

Se siete interessati, dunque recativi sul sito ufficiale del provider e cliccate sulla scheda della promozione per procedere all’attivazione online in pochi semplici clic, affrettatevi dal momento che il provider potrebbe ritirarla dal mercato da un momento all’altro.