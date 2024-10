I floppy disk continuano ad essere utilizzati, nonostante il loro essere apparentemente obsoleti. Quest’ultimi sembrano essere così resistenti da essere ancora presenti anche in ambienti tecnologicamente avanzati, come la Stazione Spaziale Internazionale. O ancora, vengono impiegati in un Boeing 747 per aggiornare i database di navigazione. A tal proposito, sembra che il settore dei trasporti sia uno degli ultimi baluardi per i floppy disk.

I floppy disk continuano a funzionare nei trasporti

Oltre al 747, esistono altri casi curiosi di utilizzo di questo supporto. All’inizio del 2024, infatti, si è scoperto che i tabelloni ferroviari di alcune stazioni tedesche continuano a funzionare grazie ai floppy disk. Ancora più recente è l’esempio della metropolitana di San Francisco. Nello specifico, si fa riferimento al sistema di controllo automatico dei treni della Muni Metro. Quest’ultimo si avvale ancora dei floppy da 3,5″.

La buona notizia è che, nonostante i rischi, non ci sono stati problemi significativi dovuti all’invecchiamento dei supporti di memoria. Secondo il direttore dell’Agenzia per i Trasporti Municipali di San Francisco (SFMTA), il sistema ha un funzionamento specifico. Quando un treno scende in galleria, il computer di bordo si connette all’Automatic Train Control System (ATCS) per attivare la modalità automatica. Durante quest’ultima i treni si guidano da soli, mentre gli operatori si limitano a supervisionare. Successivamente, quando il treno riemerge all’aperto, si disconnette dall’ATCS per tornare al funzionamento manuale.

Sembra però che il portavoce ritenga anche che i floppy disk possano essere predisposti ad un “deterioramento”. Per questo motivo potrebbe avvenire un aggiornamento dei sistemi. Un nuovo accordo con Hitachi Rail, dal valore di 212 milioni di dollari, rientra in un più ampio progetto di modernizzazione da 700 milioni di dollari. Oltre a eliminare i floppy, sarà necessario sostituire anche i vecchi cavi utilizzati per inviare i dati tra i server e i treni. Quest’ultimi verranno rimpiazzati con un sistema di comunicazione WiFi e cellulare. La completa transizione è prevista tra il 2027 e il 2028.