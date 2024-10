Lo scorso mese di luglio il produttore tech HDM Global ha presentato in veste ufficiale sul mercato uno dei suoi primi smartphone con il suo marchio, ovvero il nuovo HMD Skyline. A quanto pare, però, l’azienda è al lavoro sulla realizzazione di un altro dispositivo sempre di questa famiglia. Ci stiamo riferendo al prossimo HMD Sage e sono da poco state pubblicate in rete le prime immagini renders. Secondo queste ultime, il design potrebbe richiamare i precedenti smartphone Lumia. Vediamo qui di seguito i dettagli.

HMD Sage, emergono in rete nuove immagini renders che rivelano il design

Nel corso delle ultime ore sono state pubblicate in rete le prime immagini renders del prossimo smartphone di casa HMD Global. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo HMD Sage. Le immagini in questione, in particolare, ci danno la possibilità di osservare come sarà il design della backcover posteriore.

Osservando queste immagini, possiamo quindi notare come il nuovo device di casa HMD potrà ricordare in un certo senso quello che abbiamo avuto modo di vedere sui precedenti Lumia. Questo design è stato già ripreso su un altro device dell’azienda, ovvero lo scorso HMD Skyline. Sul retro possiamo osservare la presenza del logo dell’azienda al centro della backcover.

In alto a sinistra trova poi posto un modulo fotografico nero di forma rettangolare. Qui, nello specifico, dovrebbero essere collocati due sensori fotografici più un piccolo flash LED. Il sensore fotografico principale dovrebbe essere da 50 MP. Possiamo inoltre scoprire le colorazioni che saranno disponibili. Queste dovrebbero essere almeno tre, ovvero Blue, Red e Green.

Ricordiamo che il prossimo HMD Sage dovrebbe essere alimentato da un processore a marchio Unisoc, ovvero il soc Unisoc T760 , mentre sul fronte dovrebbe esserci un ampio display con tecnologia OLED e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz.