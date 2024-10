Uno dei titoli più attesi è sicuramente Call of Duty Black Ops 6, il titolo in questione rappresenta per l’appunto il sesto capitolo della saga sparatutto più amata di sempre, quest’ultimo introdurrà tantissime novità tecniche tra le quali ne spicca una decisamente singolare, il titolo infatti, offre il supporto per la tecnologia Immerse Spatial Audio di Embody, la quale sarà attivabile al costo di 20 $ per il mercato statunitense e 20 € per quello europeo, gli sviluppatori hanno anche deciso di mettere a disposizione una versione di prova per testare l’efficacia del sistema.

Una prima volta

Si tratta di una novità decisamente peculiare che rappresenta un passo in avanti nell’esperienza audio nei videogiochi, l’azienda coinvolta è conosciuta per collaborazioni già avvenute in passato con titoli come Final Fantasy 14 e Cyberpunk 2077, quest’ultima promette di migliorare notevolmente l’esperienza audio spaziale del giocatore e soprattutto di funzionare con qualsiasi tipologia di cuffia, effettivamente la modalità Enhanced Headphone di Black Ops 6 offre un profilo HRTF universale sviluppato appositamente per il titolo, i giocatori potranno scegliere di migliorare ulteriormente questa esperienza tramite un profilo personalizzato che terrà conto delle caratteristiche fisiche del giocatore come la forma dell’orecchio e della testa e ovviamente di tutti i settaggi che quest’ultimo predilige personalmente, sebbene questa tipologia di tecnologia non siano una novità assoluta nel settore, la mossa attuata da Activision è decisamente insolita ma potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova tendenza nel mondo dei videogiochi che potrebbe piacere a molti, ma allo stesso tempo dividere la community.

Non rimane che attendere l’arrivo ufficiale del titolo nel mondo dei videogiochi per poter toccare con mano questa nuova funzionalità, vi ricordiamo che il gioco in questione è già pre ordinabile su Amazon per poterlo ricevere al day one non appena rilasciato, se siete curiosi dunque l’investimento da fare è di 20 € per una licenza di cinque anni sulla tecnologia audio.