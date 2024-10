Audi ha apportato un interessante aggiornamento per le vetture Q8 e SQ8. Tale processo ha avuto inizio lo scorso settembre 2023. Seguito da un restyling dell’RS Q8 a giugno 2024. ABT Sportsline, rinomata azienda di tuning, ha subito colto l’occasione per introdurre un pacchetto di modifiche esclusive. L’obiettivo è migliorare sia le prestazioni che l’estetica delle Q8 e SQ8. Ciò permetterà di arricchire l’offerta Audi con personalizzazioni di alto livello.

Per quanto riguarda la SQ8, il pacchetto ABT Power S permette di potenziare il motore V8 TFSI da 4,0 litri fino a 650CV (478kW). Anche la Q8 standard può beneficiare di un incremento di potenza. Nello specifico, si parla del suo motore V6 elettrificato da 3,0 litri. Per il modello Q8, ABT non ha ancora rilasciato l’aggiornamento per un kit di tuning. Ha però già dimostrato le potenzialità di questa versione portando il modello pre-restyling fino a 800CV (589kW).

Audi: i dettagli sugli aggiornamenti introdotti

ABT ha inoltre realizzato un kit aerodinamico specifico per le nuove versioni della Q8 e della SQ8. In questo modo si punta ad esaltare l’aspetto aggressivo e sportivo del SUV. Tale pacchetto include componenti come uno splitter anteriore, griglie laterali posizionate sui parafanghi, uno spoiler posteriore e un paraurti con quattro terminali di scarico.

Per completare il design, ABT consiglia di abbinare il bodykit a cerchi aftermarket da 22 o 23pollici. Inoltre, grazie a un modulo per la sospensione pneumatica adattiva, l’assetto del SUV Audi può essere ribassato fino a 25 mm. Dettaglio che migliora ulteriormente la tenuta di strada e la reattività alla guida.

Gli interni, anch’essi personalizzabili, offrono dettagli di pregio come inserti in fibra di carbonio lucida per il cruscotto, i telai dei sedili e selettore del cambio. Altri dettagli come soglie delle porte illuminate e un pulsante start-stop personalizzato con il logo ABT contribuiscono a creare un ambiente esclusivo e sportivo.

Tale pacchetto esclusivo ha costi elevati. Il potenziamento del motore ha un prezzo di 11.588 euro. Mentre le modifiche alle sospensioni costano 2.512euro. I cerchi si collocano in una fascia di prezzo tra 5.210 e 9.546 euro. Mentre il bodykit è disponibile a 6.403euro. Aggiungendo ulteriori elementi come i parafanghi in fibra di carbonio (1.016 euro) e gli aggiornamenti dell’abitacolo (1.675 euro), il costo totale per una Audi SQ8 equipaggiata con tutte le personalizzazioni ABT può raggiungere i 35.573 euro.