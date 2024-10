Nuovo giorno, nuovo smartphone a marchio Vivo avvistato in rete. A quanto pare, infatti, l’azienda è già al lavoro sulla realizzazione di un nuovo smartphone di fascia entry-level. Ci stiamo riferendo in particolare al nuovo Vivo Y29 4G. Questo nuovo device è stato infatti avvistato nei database IMEI e nei database GSMA. Vediamo qui di seguito cosa è emerso.

Vivo sta realizzando un nuovo entry-level, ovvero il nuovo Vivo Y29 4G

Nel corso delle ultime ore è stato avvistato in rete un nuovo smartphone a marchio Vivo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo entry-level noto con il nome di Vivo Y29 4G. Quest’ultimo, in particolare, è stato avvistato sia nei database di IMEI sia nei database di GSMA. Per il momento, lo smartphone è noto con il numero di modello V2434.

L’avvistamento di questo device nei database in questione, non fa che segnalarci la sua realizzazione da parte del produttore tech Vivo. Tuttavia, non è stata rivelata nessun’altra informazione utile. Possiamo comunque immaginare che, rispetto al precedente modello, i cambiamenti riguarderanno principalmente il punto di vista estetico e di design. Dal punto di vista tecnico, invece, non ci aspettiamo grossi cambiamenti.

Ci conviene comunque attendere per scoprire qualche altra nuova informazione sul prossimo Vivo Y29 4G. Nel frattempo, vi ricordiamo qui di seguito le caratteristiche principali del suo predecessore, ovvero lo scorso Vivo Y28 4G.

• Display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.68 pollici in risoluzione HD+ con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz

• Processore MediaTek Helio G85

• Tagli di memoria con fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD

• Dual camera posteriore con sensore fotografico principale da 50 MP e un sensore ausiliario da 2 MP

• Fotocamera per i selfie da 8 MP

• Batteria con una capienza di 6000 mah con supporto alla ricarica rapida da 44W

• Certificazione IPX4 e IP6X contro polvere e schizzi d’acqua