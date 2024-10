Di recente si stanno compiendo passi avanti nel settore delle batterie allo stato solido. Una vera innovazione per le auto elettriche, con miglioramenti importanti per l’autonomia e la velocità di ricarica. È importante sottolineare che, malgrado le innovazioni raggiunte, sarà necessario attendere ancora per ottenere una vera produzione di massa. A tal proposito, è previsto che le prime auto dotate di tale tecnologia arriveranno nei prossimi due anni. Tra le aziende in prima linea nel settore spicca QuantumScape.

QuantumScape: interessanti novità nel settore delle batterie

Uno degli avanzamenti più significativi per tale settore riguarda l’introduzione di un separatore ceramico, che ha permesso di testare prototipi di celle a strato singolo. Successivamente, l’azienda ha incrementato il numero di strati, raggiungendo dapprima le celle a 10 e 16 strati. Nel secondo trimestre del 2022, sono state raggiunte le celle a 24 strati. Quest’ultime sono state inviate ai partner per una fase di valutazione approfondita. I risultati ottenuti da questi test sono stati incoraggianti.

E non è tutto. QuantumScape ha recentemente segnato un nuovo traguardo. Nel report del terzo trimestre 2024 viene evidenziato che l’azienda ha avviato la produzione delle prime celle B-Sample, destinate ai test di valutazione da parte dei partner automobilistici. Tale fase rappresenta un passaggio importante, anche se limitato a una produzione a basso volume.

QuantumScape ha rivelato alcuni dettagli tecnici delle nuove celle. Quest’ultime offrono una densità energetica superiore a 800Wh/L. Inoltre, possono essere ricaricate in modo rapido, passando dal 10% all’80% in meno di 15 minuti. Ogni cella presenta una capacità pari a 21,6Wh. Caratteristica promettente per l’uso nel settore auto.

QuantumScape ha dichiarato che le proprie celle sono le prime al mondo a essere basate su un design senza anodo, con litio-metallo allo stato solido. Tale innovazione rappresenta un importante passo avanti. Lo scopo è l’uso di suddette batterie su larga scala. In questo modo sarà possibile offrire una soluzione più efficiente e sostenibile per i veicoli elettrici.