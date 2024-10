Durante l’evento N Day 2024, Hyundai ha presentato un nuovo progetto particolarmente innovativo per la mobilità elettrica. Si tratta del RN24, un vero e proprio laboratorio su due ruote. Manfred Harrer, Vicepresidente di Hyundai, ha descritto tale vettura come un passo avanti importante per l’intero settore delle auto elettriche. Quali sono le caratteristiche di tale vettura?

L’RN24 è stato concepito per testare tecnologie innovative che potrebbero essere implementate in futuro nei modelli di serie. La vettura, dunque, rappresenta una sorta di ponte tra le prossime tecnologie e le esigenze attuali del mercato.

Hyundai presenta il nuovo modello RN24: ecco le sue caratteristiche

La nuova vettura presenta un sistema elettrico dual-motor da 650 CV. Quest’ultimo è lo stesso motore presente sulla IONIQ 5 N, ma ottimizzato per competizioni estreme. In questo modo Hyundai offre prestazioni elevate e affidabilità anche nelle condizioni più difficili. La modalità “Rally Mode” per il controllo della coppia motore rappresenta un’altra interessante innovazione, che simula il sistema di trazione integrale della i20 N Rally1 e apre la strada a future implementazioni per i veicoli di serie.

Uno degli aspetti più innovativi dell’RN24 è la batteria, che anche se mantiene la capacità originale di 84 kWh, è stata riprogettata. Ciò consente una riduzione del passo di 340 mm. Tale intervento risulta particolarmente importante poiché permette al veicolo di raggiungere dimensioni simili a quelle della i20 N Rally1 Hybrid del Campionato Mondiale di Rally (WRC).

Dal punto di vista tecnologico, l’RN24 di Hyundai offre funzionalità avanzate per il controllo della powertrain. Ciò consente al pilota di gestire in tempo reale potenza, frenata rigenerativa e distribuzione della coppia direttamente dai comandi al volante. Inoltre, Hyundai ha integrato un sistema audio innovativo, con due altoparlanti laterali supplementari. Mentre il parafango posteriore è stato progettato come una cassa di risonanza.

Anche l’estetica dell’RN24 rispecchia la sua vocazione per l’alta velocità. La vettura Hyundai presenta un roll-bar a vista ispirato alle vetture WRC. I cerchi sono da 19 pollici e lo spoiler derivato dalle auto TCR aggiungono un tocco di aggressività al design. Mentre l’impiego di componenti stampati in 3D contribuisce a ridurre il peso complessivo della vettura.