Fastweb vs Kena Mobile: offerte fino a 230 GB per ottobre 2024

Per chi sta pensando di cambiare operatore mobile, Kena Mobile e Fastweb offrono attualmente due promozioni interessanti e vantaggiose. Entrambi i gestori, appartenenti alla schiera dei virtuali, puntano a garantire costi contenuti e ottime quantità di giga ogni mese per navigare su internet, oltre a minuti e SMS per soddisfare le necessità di comunicazione degli utenti.

Promo Rush 130: Kena Mobile è eccellente con la sua offerta

Kena Mobile non si smentisce mai e anche questa volta propone un’offerta imperdibile. Questa si chiama Rush 130 ed è dedicata esclusivamente a chi arriva da Iliad o da altri operatori virtuali. La promozione include al suo interno ogni mese tutto ciò che occorre per non sentir la mancanza di alcun contenuto. Da ricordare inoltre che il primo mese è gratuito, mentre dal secondo mese il costo è di soli 6,99€ ogni 30 giorni.

Al suo interno ecco minuti illimitati e 200 SMS, insieme a 130 GB di internet in 4G. Ma c’è di più: se si attiva il servizio di Ricarica Automatica, l’offerta aggiunge 100 GB extra, per un totale di 230 GB di traffico dati mensile.

Inoltre, il costo di attivazione, normalmente di 3€, è gratuito. Questa offerta è particolarmente indicata per chi ha un consumo elevato di giga.

Fastweb Mobile Full: l’offerta con il 5G gratis

Fastweb, conosciuto anche per la sua rete veloce, propone Fastweb Mobile Full, un’offerta con 200 GB di internet in 5G e minuti illimitati al costo di 9,95€ al mese. Tra i vantaggi principali, Fastweb assicura una copertura in 5G e una velocità elevata, confermata dal riconoscimento di “provider più veloce del 2024” secondo Ookla.

L’offerta è disponibile anche in formato eSIM per una maggiore praticità e permette una rapida attivazione della SIM, gratuita, anche tramite SPID.