Cambiare smartphone non è mai stato così conveniente. Con WindTre i nuovi clienti hanno la possibilità di ottenere delle straordinarie offerte grazie alle quali poter ricevere uno smartphone 5G gratis.

Le All Inclusive di WindTre sono disponibili in quattro versioni differenti, ognuna con quantità di Giga differenti e un costo che va dai 12,99 euro ai 29,99 euro al mese. Ogni offerta, inoltre, propone uno smartphone differente.

La più conveniente è la WindTre Start 5G con minuti, SMS, Giga e un Samsung Galaxy A16 5G a costo zero.

WindTre: attiva la Start 5G e ottieni un Samsung Galaxy A16

Tutti i nuovi clienti WindTre hanno la possibilità di attivare l’offerta Start 5G con Easy Pay al costo di soli 12,99 euro al mese. La tariffa prevede il pagamento delle spese tramite carta di credito o PayPal con attivazione online o presso uno dei punti vendita del gestore.

Attivandola si riceve la possibilità di ottenere mensilmente una quantità illimitata di minuti per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS da inviare a qualunque numero e 200 GB di traffico dati per la navigazione.

In regalo WindTre offre uno smartphone Samsung Galaxy A16 5G. I clienti non dovranno sostenere alcun costo aggiuntivo per poter ricevere lo smartphone ma dovranno indicare la loro preferenza riguardo la ricezione del dispositivo al momento dell’attivazione.

I clienti potranno effettuare il trasferimento del numero da un altro operatore o richiedere una nuova linea. In ogni caso, non saranno richieste spese extra né saranno addebitati costi aggiuntivi. Ogni mese WindTre addebiterà automaticamente la spesa necessaria per il rinnovo dell’offerta sulla modalità di pagamento indicata dal cliente al momento dell’acquisto della nuova SIM.

Attualmente le offerte disponibili sono ben quattro e la più economica è online a soli 9,99 euro al mese con smartphone Xiaomi incluso nel prezzo. In questo caso, però, i clienti dovranno dire addio al loro vecchio smartphone così da ricevere una valutazione sull’usato e poter attivare l’offerta. Si ricorda, dunque, che è possibile consultare il sito ufficiale del gestore o recarsi nei centri autorizzati per poter conoscere tutte le tariffe proposte dall’operatore e scegliere la più adeguata ai propri bisogni.