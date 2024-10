1Mobile presenta la sua nuova offerta “Start XPlus Reward”. Quest’ultima è stata pensata per chi cerca un piano vantaggioso e flessibile. A partire da 4,99€ al mese, la promozione offre 20GB di traffico dati, minuti illimitati e 30 SMS. Tutto ciò al costo mensile a 4,49€, con uno sconto previsto per il terzo rinnovo. Da qui poi si aggiungeranno ulteriori 10GB di dati.

1Mobile: gestione e dettagli, Start XPlus Reward, una soluzione super versatile

La promozione è valida fino al 31 ottobre 2024 per tutti i nuovi utenti in portabilità da altri operatori e nuove attivazioni. Il costo di attivazione è pari a 10€ per nuovi numeri e a 5€ per chi passa da un altro operatore a 1Mobile. I clienti possono gestire il proprio piano, rinnovarlo e controllare il credito direttamente tramite l’App-1Mobile. Oppure accedendo all’Area Personale sul sito ufficiale.

L’offerta prevede un traffico dati per l’Italia e l’Unione Europea, in linea con le normative europee. Ma i GB non utilizzati non possono essere trasferiti al mese successivo. Per il traffico in eccesso rispetto alla soglia mensile, la navigazione avrà un costo di 0,50 centesimi ogni 100MB. Il piano Start XPlus Reward è progettato per rinnovarsi automaticamente ogni mese, salvo credito insufficiente. In caso di mancanza di fondi per due mesi consecutivi, l’offerta verrà sospesa fino a un’ulteriore ricarica. Gli utenti possono disattivarla o passare a un’altra opzione. Ma prima dovranno cancellare quella in corso tramite App o digitando il codice specifico. In più, tale soluzione risulta compatibile con opzioni Extra e prevede una tariffazione al secondo per i minuti. Tutto ciò senza scatto alla risposta.

Start XPlus Reward dunque si rivela adatta per chi cerca un’opzione senza vincoli, flessibile e con ad un costo accessibile. Oltre alle chiamate e ai dati, l’offerta garantisce una serie di servizi di supporto e assistenza. Tutti disponibili via App e tramite i canali di contatto ufficiali di 1Mobile. In modo da garantire una comunicazione costante e un controllo efficace sui consumi.