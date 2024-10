Di recente, WindTre ha iniziato a contattare alcuni clienti della rete mobile il cui periodo gratuito di accesso al 5G era scaduto. Tutto ciò per dare a questi ultimi la possibilità di riattivare il servizio con uno sconto del 50%. Si tratta di una nuova opzione chiamata Promo 5G per Te. Essa permette di accedere alla rete5G pagando solo 0,99centesimi al mese, invece del prezzo standard di 1,99€. L’offerta è stata proposta tramite SMS ad utenti selezionati nei primi giorni di ottobre 2024.

WindTre: rete 5G e compatibilità, velocità fino a 2 Gbps

Tale iniziativa segue una precedente promozione avviata a maggio 2024. Esattamente quando l’operatore aveva abilitato automaticamente il servizio 5G per alcuni clienti a titolo gratuito. Una promo valida fino al 30 settembre 2024. Ora, coloro che desiderano continuare a sfruttare la velocità della connessione di nuova generazione potranno attivare la Promo5G direttamente dall’app WindTre nella sezione “Offerte Speciali“. Questa opzione consente di mantenere il proprio piano tariffario attuale, senza passare a nuove offerte. In più include anche un aumento di 5GB al mese sulla propria linea.

Oltre a ciò , questa promozioni offre una connessione fino a 2Gbps in download. Oltre al Priority Pass, che consente di navigare senza problemi anche in caso di congestione della rete. Ad ogni modo, per utilizzare la tecnologia 5G, è necessario trovarsi in una delle aree coperte da dall’ operatore. Ma non è un problema, in quanto WindTre, copre attualmente il 97% della popolazione con tecnologia FDD DSS e il 75% con 5GTDD.

È importante anche ricordare che per sfruttare appieno il servizio, è necessario utilizzare uno smartphone compatibile, preferibilmente acquistato attraverso i canali ufficiali del gestore. Queste sono tutte le informazioni che abbiamo a riguardo. Tuttavia se siete interessati ad altre soluzioni di telefonia proposte dal medesimo operatore vi consigliamo di consultare il suo sito web ufficiale. In quanto WindTre è sempre in prima linea con le migliori offerte per la rete mobile e fissa. Tutto ciò con un ottimo rapporto qualità-prezzo.