TIM Power: le 3 offerte che affossano Iliad e i gestori virtuali

Oltre alle offerte dei gestori virtuali, anche quelle dei provider più famosi si sono fatte avanti, cercando di ristabilire l’ordine perso negli ultimi anni. Già dal 2023 alcune di queste offerte si stanno riproponendo in maniera continua, esattamente come ha preferito fare anche questa volta il celebre provider TIM.

Dalla sua parte ci sono contenuti e tanta qualità, ma questa volta era necessario anche un pizzico di convenienza in più. Effettivamente tutto ciò si sta riversando all’interno delle tre offerte mobili per eccellenza, quelle che fanno parte della gamma Power.

TIM: le 3 Power sono qui, ecco i contenuti e i prezzi

Chi le conosce già può tranquillamente asserire che c’è davvero poco di meglio in giro e peraltro non con la stessa qualità. TIM infatti permette di svariare tra tre soluzioni differenti tra loro, sia per quanto riguarda la qualità della rete che per quanto riguarda la quantità dei contenuti e dei prezzi. La prima offerta disponibile è sicuramente quella che risponde al nome di Power Iron, soluzione che include internamente ciò che serve in misura minore. A dire la verità 150 giga in 4G ogni mese possono essere abbastanza per chiunque, esattamente come i minuti senza limiti e i 200 SMS di cui l’offerta dispone. Per 6,99 € al mese può essere vostra, a patto che arriviate dai gestori virtuali o da Iliad, condizione necessaria per tutte e tre le soluzioni di TIM.

L’altra offerta invece offre 200 giga in 4G e si chiama Power Supreme Easy. Anche qui minuti senza limiti e 200 SMS dominano la scena, con un prezzo totale di soli 7,99 € al mese. Per concludere c’è l’offerta che tutti vorrebbero in quanto offre 300 giga in 5G tutti i mesi con i soliti minuti ed SMS e un prezzo di 9,99 € al mese. Queste offerte possono costare solo per il primo mese 0 € in quanto TIM predispone un’offerta per tutti i nuovi utenti.