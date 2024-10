Scout Motors torna con SUV e pickup elettrici

Scout Motors torna in scena con due nuove proposte. Presentato il SUV Traveler e il pickup Terra, modelli concepiti per il mercato americano e ancora in fase di concept ma molto vicini alle specifiche definitive. L’iniziativa, supportata dalla tedesca Volkswagen, prevede anche la costruzione di una fabbrica nella Carolina del Sud. Volkswagen ha acquisito il marchio tramite l’acquisizione di Navistar e intende puntare su questi veicoli elettrici. Con tale strategia vuole rispondere alle crescenti richieste di SUV e pickup a zero emissioni nel Paese. Ma saranno questi nuovi Scout in grado di conquistare un pubblico sempre più esigente?

Il design di Traveler e Terra presenta linee squadrate e dettagli distintivi come la firma luminosa sui gruppi ottici anteriori e il lettering Scout sulla calandra nera. I modelli condividono una piattaforma a 800 V. Questa permetterà ricariche rapide e alte prestazioni su strada e fuori strada. Entrambi dispongono poi di un’altezza da terra di quasi 31 cm e la possibilità di pneumatici da 35″. Le differenze si fanno più evidenti nel posteriore. Qui il pickup Terra sfoggia un cassone lungo 1,7 metri. Tale parte è dotata di prese da 120 e 240 V per alimentare piccoli dispositivi elettrici. La capacità di traino è elevata. Quanto è? Di 3.175 kg per il SUV e 4.536 kg per il pickup, con un carico utile massimo di circa 900 kg. I preordini sono già aperti con un deposito di 100 dollari, e i prezzi partiranno da circa 60.000 dollari.

Interni tecnologici e autonomia elettrica con range extender per le vetture Scout

Negli interni, Scout Motors si è allontanata dalla tendenza minimalista puntando su comandi fisici facilmente accessibili sotto lo schermo dell’infotainment. Questa scelta rende l’abitacolo più pratico e intuitivo. Entrambi i modelli vantano un frunk spazioso e, per il pickup Terra, è possibile scegliere una configurazione con tre posti in prima fila, aggiungendo versatilità. L’infotainment e la strumentazione digitale sono pensati per garantire un’esperienza di guida tecnologica. Restano però dubbi sulla stabilità del software Volkswagen, già in difficoltà in passato.

Per quanto riguarda i motori, Scout Motors ha rivelato che entrambe le versioni top avranno quattro motori elettrici. Essi saranno posizionati uno per ruota, con una coppia massima di 1.355 Nm e un’accelerazione da 0 a 96 km/h in 3,5 secondi. L’autonomia massima sarà di circa 563 km, con supporto per ricariche rapide da 350 kW. Tuttavia, una novità interessante è la possibilità di aggiungere un range extender, un motore endotermico che fornirà un’autonomia extra di circa 150 miglia (805 km totali). Una soluzione intelligente per affrontare percorsi lunghi o in aree poco servite. Riuscirà Scout a stabilirsi in un mercato già molto competitivo?