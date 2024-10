Nelle ultime ore, Ross Young di Display Supply Chain Consultants ha fornito nuovi dettagli sui prossimi Samsung Galaxy S25. Riservando particolare attenzione alle colorazioni dei tre modelli in uscita. Anche se non sono ancora disponibili immagini, sono stati rivelati i nomi ufficiali dei colori. Il Galaxy S25 e GalaxyS25 Plus avranno le tonalità “Moon Night Blue,” “Silver Shadow,” “SparkingBlue,” e “Sparkling Green.” Per il GalaxyS25Ultra, invece, sono previsti colori esclusivi con una finitura “Titanium” in quattro varianti. Ovvero “TitaniumBlack,” “TitaniumBlue,” “TitaniumGray,” e “TitaniumSilver.”

Samsung Galaxy S25: Snapdragon 8 Elite e abbandono di Exynos, cambiamenti strategici

La conferma di questi colori per l’S25 Ultra evidenzia la volontà di Samsung di mantenere un’identità di fascia alta per il suo smartphone di punta. Ma non è tutto. La versione Ultra utilizzerà un substrato di display M13. Un materiale già impiegato nel Galaxy S24Ultra e negli altri modelli S24. Questa scelta mira a ridurre i costi senza sacrificare troppo la qualità.

Per quanto riguarda le prestazioni, Samsung sembra intenzionata ad affidarsi al processore Snapdragon 8 Elite per tutta la serie Galaxy S25. Ciò rappresenta un cambiamento rispetto al passato. Il chip Exynos 2500, previsto per alcuni modelli, è stato infatti eliminato dai piani della casa sudcoreana. La quale opterà per Qualcomm in tutte le regioni, replicando una strategia già adottata l’anno scorso. Il nuovo processore promette quindi prestazioni elevate. Ma avrà un impatto sui costi di produzione, aumentando presumibilmente il prezzo finale.

Samsung ha quindi preferito risparmiare sui materiali del display, mantenendo il substrato M13. Proprio per compensare l’uso del più costoso Snapdragon 8 Elite. La scelta potrebbe influire sulle prestazioni dello schermo rispetto ai concorrenti, e consente di bilanciare l’elevato costo del chip Qualcomm. Anche i fan sembrano divisi sull’efficacia delle scelte della casa madre. Nei commenti online, ad esempio, alcuni lamentano la decisione di mantenere fotocamere e batterie simili agli anni precedenti. Mentre altri apprezzano il supporto software e la qualità dell’assistenza, ritenendo il brand comunque competitivo.