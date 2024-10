Nelle scorse settimane Nintendo era alla ricerca di partecipanti per un playtest di Nintendo Switch Online. Nonostante la mancanza di dettagli da parte dell’azienda giapponese, l’apertura delle candidature ha subito attirato l’attenzione di tantissimi utenti appassionati di videogiochi.

Non a caso, le novità proposte da Nintendo risultano sempre molto interessanti e non manca mai la voglia di prendere parte a curiose iniziative. Al fine di rendere ottimale il servizio offerto, infatti, non manca da parte della società la necessità di coinvolgere attivamente i propri utenti. Con l’avvio del playtest segreto su Switch, Nintendo aveva chiesto ai partecipanti di mantenere il massimo riserbo in merito ai contenuti. Non è però andata così. Scopriamo insieme nel corso di questo articolo che cosa hanno svelato.

Nintendo Switch online: gli utenti svelano dettagli

Nintendo aveva avvertito gli utenti possessori di Switch sulla necessità di non svelare alcun dettaglio sul misterioso playtest online. Nonostante l’avvertimento da parte della società, i giocatori hanno pubblicato alcuni screenshot ma anche video di gameplay e trasmesso in streaming online alcuni contenuti del gioco. Quello che è emerso sono, dunque, dettagli specifici inerenti al gioco con elementi che fanno riferimento al mondo di Minecraft.

Considerando che la richiesta di mantenere riserbo nei confronti dei playtest non è rispettata dai partecipanti, Nintendo è stata costretta ad intervenire tempestivamente per rimuovere screenshot, video e streaming diffusi. chiaramente nel frattempo i contenuti si sono rapidamente diffusi online tra diversi appassionati curiosi di scoprire i contenuti inediti. Le domande poste dagli utenti sono ora tante e incuriosiscono sempre di più. Sarà intenzione di Nintendo sviluppare il nuovo contenuto oppure si tratta solamente di un test necessario per future funzioni?

Quel che sappiamo è che i partecipanti sono del tutto interessati nonostante si tratti ancora di un test che offre dettagli minimal. Non ci resta che attendere ulteriori novità da parte dell’azienda cinese per capire come deciderà di proseguire nello sviluppo di nuovi contenuti.