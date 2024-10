Meta Platforms ha da poco fatto un passo importante nell’evoluzione dell’intelligenza artificiale, presentando le versioni “compatte” dei suoi modelli Llama. I quali sono stati progettati per funzionare direttamente su smartphone e tablet con risorse limitate. In modo da consentire un accesso facilitato all’AI al di fuori dei tradizionali data center. Tale innovazione rappresenta una grande opportunità per gli sviluppatori. In quanto ora possono finalmente creare applicazioni più rispettose della privacy e facilmente utilizzabili da un numero maggiore di persone.

Meta: innovazione nella privacy e nella prestazione con QLoRA e SpinQuant

Le versioni compresse dei modelli Llama 3.2 1B e 3B sono in grado di operare fino a quattro volte più velocemente rispetto ai precedenti. In più, richiedono meno della metà della memoria, rendendo l’AI più accessibile anche ai dispositivi di fascia media. Meta ha collaborato con Qualcomm e MediaTek per garantire prestazioni elevate su una vasta tipologia di device. I test effettuati su modelli come OnePlus 12 e Galaxy S24+ hanno dimostrato un’efficienza sorprendente. Mostrando una riduzione massima del 56% nelle dimensioni dei modelli. In più, è stato riscontrato un abbattimento del 41% dell’utilizzo della memoria rispetto ai modelli BF16.

Uno degli aspetti più innovativi dell’approccio di Meta è la possibilità di elaborare l’intelligenza artificiale direttamente sui dispositivi. Garantendo così una maggiore privacy per gli utenti. Questa strategia consente agli sviluppatori di integrare i modelli Llama senza dover gestire dati sensibili attraverso server esterni. L’implementazione di questo modello potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per l’AI mobile. In cui gli smartphone eseguono compiti complessi come la sintesi di documenti e l’analisi di testi in modo rapido e sicuro.

Insomma, con una strategia open source, Meta punta a espandere l’uso dell’IA anche in mercati emergenti. Garantendo un impatto mondiale e democratizzando l’accesso a tecnologie avanzate. Anche se, il successo di questa iniziativa dipenderà dalla capacità di gestire i nuovi modelli senza rallentamenti.