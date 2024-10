Il settore della telefonia mobile è uno dei più attivi. Ogni giorno sono tantissime le offerte che vengono proposte agli utenti interessati ad un cambio di gestore. A tal proposito, Fastweb mantiene vivo l’interesse dei suoi clienti con una serie di offerte sempre ricche e vantaggiose. L’operatore telefonico mette a disposizione dei nuovi utenti una promo incredibile a meno di 8 euro al mese. E non solo. Insieme all’offerta mobile viene offerto anche un vantaggio esclusivo per la promo Fastweb Casa Light.

Fastweb: i vantaggi extra per i nuovi clienti

La promo Mobile messa a disposizione dall’operatore in giallo mette a disposizione ogni mese minuti illimitati e 100 SMS. Quest’ultimi saranno accompagnati da 150 GB di traffico dati. Il costo mensile della promo è di 7,95 euro. Un costo particolarmente competitivo per l’intero settore mobile.

La promo include anche una serie di vantaggi extra come la possibilità di frequentare gratuitamente i corsi offerti dalla Fastweb Digital Academy. Una piattaforma formativa che offre agli utenti la possibilità di apprendere nuove conoscenze per ampliare il proprio bagaglio culturale.

La promo comprende una spesa iniziale di 10 euro per l’attivazione della SIM Fastweb. Gli utenti possono optare anche per la versione digitale (eSIM). Nel caso si esauriscono gli SMS disponibili dell’offerta gli utenti potranno inviare messaggi al costo di 5 centesimi. Nel caso degli GIGA, invece, è disponibile accedere ad ulteriori 1 GB Extra pagando con 6 euro.

Come anticipato, gli utenti che decideranno di attivare questa promo ricevono un vantaggio importante anche per la rete domestica. I nuovi clienti Fastweb potranno ottenere uno sconto sul costo mensile dell’offerta Fastweb Casa Light. In questo caso, infatti, il prezzo cala e passa da 27,95 euro a 23,95 euro al mese. Un vantaggio davvero importante per tutti gli utenti che intendono affidarsi a Fastweb sia per la rete mobile che quella domestica grazie ad una serie di vantaggi da non perdere.